OpenAI, küçük işletmeleri yapay zekâ uzmanlarıyla ücretsiz buluşturan yeni pilot programı OpenWorks’ü hayata geçirdi.

OpenAI, ABD’nin 20 şehrindeki küçük işletme sahiplerini yapay zekâ becerilerine sahip yerel uzmanlarla buluşturan OpenWorks pilot programını başlattı.

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İşletme sahiplerinin hiçbir ücret ödemeden yararlanabildiği bu program kapsamında, katılımcı firmalara üç ay boyunca ücretsiz ChatGPT Business aboneliği de sağlanıyor. Programda "partner" olarak adlandırılan yerel uzmanlara ise aylık 8.000 dolara kadar ödeme yapılabiliyor.

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Programın kapsamı ve katılım şartları

Pilot uygulama bağımsız restoranları, mağazaları, fabrikaları ve hizmet sektöründeki işletmeleri hedefliyor. OpenAI’ın belirlediği katılım kurallarına göre yazılım şirketleri, risk sermayesi destekli girişimler ve özel sermaye fonlarına ait işletmeler program dışında bırakılıyor. Kapsama alınan 20 şehrin 15’i ABD’nin Ortabatı veya Güney bölgelerinde yer alırken, listede Austin, Seattle ve New York gibi büyük merkezler de bulunuyor.

Partner olarak başvurmak isteyen adayların ayda dört tam günlerini bu işe ayırmaları ve bir topluluk atölyesi düzenlemeleri gerekiyor. Başvuru sürecinde adaylardan daha önce çözdükleri bir yapay zeka problemini açıklamaları ve portföylerini paylaşmaları da isteniyor. Bununla birlikte OpenAI, aylık 8.000 dolarlık tavan ödemenin nasıl hesaplandığına veya bu ödemelerin ne kadar süreceğine dair ayrıntıları henüz paylaşmadı.

Üç aylık ücretsiz deneme süresi, işletmelere abonelik ücreti ödemeden önce yapay zekânın sağladığı zaman tasarrufunu ve verimliliği test etme imkanı veriyor. Diğer yandan bu model, yapay zekâ becerisine sahip yerel uzmanlar için ücretli bir danışmanlık kapısı aralarken, OpenAI’a da deneme süresi sonunda platforma alışan yeni kurumsal aboneler kazandırma potansiyeli taşıyor. Umarız gelecekte dünyanın geri kalanında kullanıma açıldığına şahit oluruz.