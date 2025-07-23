OpenAI, Stargate projesi kapsamında Oracle ile yepyeni bir anlaşmaya gitti. 30 milyar dolar değerinde olduğu söylenen bu anlaşma kapsamında 4,5 gigawatt kapasiteli veri merkezi geliştirilecek.

Geçtiğimiz ayın sonlarında çıkan haberler, dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Oracle’ın, 30 milyar dolarlık bir bulut anlaşması yaptığını göstermişti. Ancak bunu kiminle yaptığı bilinmiyordu. Dün gelen açıklamalar ise anlaşmanın ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile olduğunu ortaya koydu.

CEO Sam Altman ve OpenAI tarafından X üzerinden yapılan resmî açıklamada Oracle ile veri merkezleri için anlaşmaya gidildiği açıklandı. Anlaşmanın miktarına dair OpenAI tarafından bilgi verilmese de geçen ay sonu çıkan bilgiler Oracle’a yıllık 30 milyar dolar ödeneceğini göstermişti.

4,5 gigawatt kapasiteli veri merkezi geliyor!

OpenAI tarafından yapılan açıklamalara göre bu anlaşma, ABD’de yılın başlarında duyurulan “Stargate” isimli projenin bir parçası. Bu proje kapsamında yapay zekâ sektörü için 500 milyar dolarlık veri merkezleri inşa edilecekti. 30 milyarlık yeni anlaşmada 4,5 gigawatt işlem gücü OpenAI’a sağlanacak. The Wall Street Journal’a göre bu güç, 4 milyon civarı eve enerji sağlayabilecek kadar büyük.

Anlaşma kapsamında OpenAI ve Oracle’ın devasa bir veri merkezi inşa etmesi gerekecek. Hâliyle bu da çok büyük paralara ve enerjiye mal olacak. Geliştirilen 4,5 gigawatt’lık veri merkezleriyle ABD’nin yapay zekâ yarışındaki liderliğini daha da öne taşıması, yeni istihdam yaratılması ve OpenAI’ın uzun vadede yapay zekâ konusundaki hedeflerini yerine getirmesi hedefleniyor.