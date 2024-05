The Washington Post'un edindiği bilgilere göre OpenAI, ChatGPT'nin sesi Sky için tamamen farklı bir oyuncuyla anlaşmış ve hiçbir zaman sesin Scarlett Johansson'a benzemesini talep etmemiş. Johansson, birkaç gün önceki açıklamasında şirketin sesini izinsiz kullandığını öne sürmüştü.

ChatGPT geliştiricisi OpenAI, son günlerde dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson ile gündemdeydi. Şirketin ChatGPT’nin sesli modunda kullandığı “Sky” sesi, Johansson’a çok benzetilmişti. Hatta Sam Altman, geçen haftaki GPT-4o demosu sırasında Johansson’ın yapay zekâya ses verdiği “Her” filmine atıfta bulunan bir tweet bile atmıştı. Bu paylaşım da Sky’ın ünlü oyuncunun sesi olabileceği iddalarını artırmıştı. Filmde, bir insanın, ses tabanlı bir sanal asistanla kurduğu ilişki işleniyordu.

Ardından direkt Scarlett Johansson’dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. 39 yaşındaki oyuncu OpenAI CEO’su Sam Altman’ın seslendirme için kendisiyle aylar önce iletişime geçtiğini ancak teklifi reddettiğini belirtti. Devamında ise buna rağmen sesinin kullanılmış olabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Tartışmalar sürerken The Washington Post tarafından konuya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Sky’ı seslendiren oyuncuyla Johansson’dan aylar önce anlaşılmış

The Washington Post'un OpenAI’dan elde ettiği bilgilere göre yapay zekâ devi, Sky’ın sesi için tamamen başka bir oyuncuyla anlaştı. Şirket, oyuncuyu ararken 25-45 yaşları arasında olmasını ve karizmatik, cana yakın sese sahip olmasını istedi. Talep etmediği şey ise Johansson’ın sesine benzerliğiydi. Yani şirket, ünlü oyuncuyu taklit etmediğini, böyle bir niyetinin hiç olmadığını vurguluyor.

Bunlara ek olarak Sky için anlaşılan oyuncunun menajeri de the New York Post'a konuştu. İsmini paylaşmak istemeyen menajer, anlaşma sırasında ne “Her” filminden ne de “Scarlett Johansson”dan bahsedildiğini aktardı. Belgeler ve kayıtlarda da OpenAI’ın, bu kişiyle Sam Altman Johansson’a ulaşmadan aylar öncesinde anlaştığı ifade edildi. The Washington Post, ismi açıklanmayan aktrisin sesini dinlediğini ve Sky ile direkt aynı olduğunu da ekledi.

*ChatGPT'nin Sky sesi.

OpenAI, Sky hakkında artan iddiaların ardında geçen pazar bir blog gönderisi yayımlamıştı. Johansson’ın açıklaması öncesinde yapılan bu paylaşımda, Sky’ın ünlü oyuncuya benzetilmek istenmediğinin altı çizilmişti. Ayrıca yaşananlardan dolayı Sky’ın ChatGPT’den şimdilik kaldırıldığı da eklenmişti.

OpenAI’ın gerçekten Sky için Scarlett Johansson’ın sesini izinsiz kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz. Ses özellikle GPT-4o’nun yeni sesli modunda ne kadar ünlü oyuncuya benzese de The Washington Post'un ulaştığı belgeler ve kişiler, bunun yaşanmadığını gösteriyor. İki taraf arasında neler yaşanacağını bekleyip göreceğiz. Henüz ne OpenAI ne de Johansson tarafından başka bir açıklama gelmediğini belirtelim.