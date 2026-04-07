Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Yapay Zekâ Devriminin Gölgesindeki Kriz: OpenAI ve Sam Altman Hakkında Çarpıcı İddialar Ortaya Atıldı!

OpenAI ve CEO'su Sam Altman hakkında bir The New Yorker gazetecisi tarafından ortaya çarpıcı iddialar atılmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son bir buçuk yıldır yürütülen kapsamlı bir araştırma, OpenAI ve CEO’su Sam Altman hakkında şimdiye kadarki en detaylı ve tartışmalı iddiaları ortaya koydu.

İddialara göre The New Yorker için hazırlanan çalışmada yüzlerce belge incelendi, 100’den fazla kişiyle görüşüldü ve şirket içinden daha önce görülmemiş notlara ulaşıldı. Biz de bu notlar arasından dikkat çeken iddiaları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

“Gerçekleri çarpıttı” iddiası

Araştırmaya göre OpenAI’ın kurucu isimlerinden Ilya Sutskever tarafından hazırlanan iç belgelerde Altman’ın yöneticilere ve yönetim kuruluna karşı sık sık gerçekleri çarpıttığı, hatta sistematik şekilde yanıltıcı bilgiler verdiği öne sürülüyor. Bu durum, şirket içinde ciddi bir güven krizine yol açmış durumda.

Güvenlik tartışmaları ve gizli kararlar

İddialar yalnızca iletişimle sınırlı değil. GPT-4’ün bazı özelliklerinin gerekli güvenlik onayları alınmadan yayımlandığı, ayrıca Microsoft ile yürütülen bazı lansman süreçlerinin yönetim kurulundan gizlendiği ileri sürülüyor.

Çıkar çatışmaları ve şeffaflık sorunları

Altman’ın geçmişte Y Combinator döneminde yüzlerce şirkete yatırım yaptığı ve bu yatırımlarla OpenAI’daki rolü arasında çıkar çatışmaları oluştuğu iddia ediliyor. Ayrıca kişisel ilişkiler üzerinden finansal bağlar kurduğu da öne sürülen detaylar arasında.

Kurumsal yapı değişti mi?

OpenAI’ın başlangıçtaki kâr amacı gütmeyen yapısının zamanla kâr odaklı bir modele dönüştürüldüğü ve yönetim kurulunun Altman’a yakın isimlerle yeniden şekillendirildiği iddiaları da dikkat çekiyor. Bağımsız bir soruşturmanın ise yazılı rapor olmadan kapatıldığı belirtiliyor.

“İki yüzlü” düzenleme politikası

Altman’ın ABD Kongresi’nde yapay zekâ düzenlemelerini desteklerken, perde arkasında Avrupa ve Kaliforniya’daki düzenlemeleri zayıflatmak için lobi yaptığı iddia ediliyor. Eleştirmenlere karşı hukuki baskı uygulandığı da öne sürülen başlıklar arasında.

Tartışmalı uluslararası ilişkiler

Altman’ın Orta Doğu’daki bazı güçlü isimlerle yakın ilişkiler kurduğu ve bu bölgelerde büyük veri merkezleri kurma planları yaptığı belirtiliyor. Bu durumun ulusal güvenlik açısından risk yaratabileceği değerlendiriliyor.

Askerî hamleler

OpenAI yöneticilerinin, büyük devletleri birbirine karşı konumlandırarak finansman sağlama fikrini tartıştığı ve bunun şirket içinde bile “çılgınca” bulunduğu aktarılıyor. Ayrıca savunma alanında fırsat kollandığı ve çalışan itirazlarının bastırıldığı iddia ediliyor.

Geçmişten gelen şüpheler

Altman’ın Y Combinator’dan ayrılışının resmî anlatımdan farklı olduğu, bazı isimlerin onu “güvenilmez” bulduğu da dosyada yer alıyor. Finansal şeffaflık konusunda ise Kongre’de yapılan bazı açıklamaların gerçeği tam yansıtmadığı ileri sürülüyor.

The New Yorker gazetecisi Ronan Farrow'un derlediği iddiaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com