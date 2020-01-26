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  • Bu Hafta Samsung İle İlgili Öne Çıkan Haber Başlıkları

Bu Hafta Samsung İle İlgili Öne Çıkan Haber Başlıkları

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Akıllı telefon sektörünün liderlerinden olan Samsung’a dair hafta boyunca yaptığımız haberlerin bir derlemesini burada bulabilirsiniz. Teknoloji ile ilgili tüm gelişmelerden anında haber almak için Webtekno’yu takip etmeye devam edin.

Geçtiğimiz hafta içinde Güney Koreli teknoloji devi Samsung sık sık haberlere konu oldu. Firmayla ilgili önemli gelişmeleri hafta içerisinde sizlerle paylaştık. Kaçıranlar için firmaya dair haberlerimizi bir araya topladık.

Samsung Galaxy S20 ailesine ön siparişte Galaxy Buds+ ekleniyor

samsung galaxy buds+

Samsung’un kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+, firmanın yeni amiral gemisi telefonları olacağı bilinen Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra ön siparişleri ile birlikte hediye olarak verilecek. 
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Samsung, Galaxy S20+ ve S20 Ultra'nın Ön Siparişlerine Galaxy Buds+ Ekleyecek

Galaxy S20 ve S20 Plus resmi onayı aldı

samsung galaxy s20 ailesi

Samsung, yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S20’nin akıllı telefonların üretim ve satışı için gerekli olan FCC onayını aldı.
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Samsung, Galaxy S20 ve S20 Plus İçin FCC Onayı Aldı

Samsung Galaxy S20 için iki yeni renk seçeneği

samsung galaxy 20

Samsung Galaxy S20’nin iki yeni renk seçeneği olan pembe ve gri renk seçenekleri ortaya çıktı. Telefonların resmi tanıtımı 11 Şubat’ta yapılacak.
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Samsung Galaxy S20’nin Pembe ve Gri Renkleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Note 10+ 5G’ye Android 10 geliyor

samsung galaxy note 10+ 5G

Samsung’un 5G pazarına ilk adımı attığı akıllı telefonu Galaxy Note 10+ 5G için Android 10 işletim sistemi güncellemesi yayınlandı.
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Samsung Galaxy Note 10+ 5G Kullanıcıları İçin Android 10 Dağıtımına Başlandı

Samsung Galaxy M21’in özellikleri ortaya çıktı

samsung galaxy m21

Samsung’un geçen yıl çıkardığı Galaxy M20’nin halefi olan Galaxy M21, Geekbench'te ortaya çıkarken cihazın işlemci ve RAM’i de belli oldu.
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Samsung Galaxy M21’in İşlemcisi ve RAM’i Geekbench’te Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S20 ailesinin görüntüleri ve fiyatı belli oldu

samsung galaxy s20

Akıllı telefon pazarındaki en önemli telefonlardan olan Samsung Galaxy S serisinin son üyelerine dair bilgiler ortaya çıkıyor. Buna telefonların fiyatları ve görüntüleri de dahil.
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Samsung Galaxy S20 Ailesinin Gerçek Görüntüleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Galaxy Z Flip’e dair umutlarımız yeşerdi

samsung galaxy z flip

Samsung Galaxy Fold, katlanabilir telefonlar için yarattığı heyecanı karşılayamamış ve eleştirilerin odağında yer almıştı. Yeni katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip ise daha iyi olacak gibi.
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Samsung Galaxy Z Flip'in Galaxy Fold'dan Daha İyi Olacağını Gösteren 5 İpucu

Yeni telefonların fiyatlarını öğrendik

samsung galaxy s20 ailesi

Samsung’un bu yıl çok şey beklediği akıllı telefon Galaxy S20 ailesi ve Galaxy Z’nin Avrupa için geçerli fiyatları belli oldu. 
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Samsung Galaxy S20 Ailesi ve Galaxy Z'nin Avrupa Fiyatı Açığa Çıktı

Huawei ile olan rekabet her alana yayılıyor

Güney koreli üretici, akıllı telefon sektöründe ciddi bir rekabet içerisine girdiği Huawei’ye karşılık idari anlamda bir değişikliğe gitti. Daha önce Galaxy markasından sorumlu oılan Roh Tae-moon, mobil biriminin başına geçti.
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Samsung, Yönetim Katında Huawei'ye Karşı Koymak İçin Önemli Bir Değişiklik Yaptı

Samsung Galaxy S20 ailesinin özelliklerini öğrendik

samsung galaxy s20

11 Şubat’ta yapılacak olan Galaxy S20 serisinde yer alacak 3 cihazın özellikleri ortaya çıktı. Telefonların özellikle kamera performansı dikkat çekici. 
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Samsung Galaxy S20 Ailesinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un bu haftaki öne çıkan haberleri bu şekilde oldu. Teknoloji alanındaki son gelişmelerren haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin. 
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