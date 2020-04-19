OPPO Find X2 Lite'ın Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, dün OPPO A92s’i ana vatanında satışa sunduktan sonra OPPO Find X2 Lite adını verdiği modelini de Portekiz’de satışa sundu. Ayrıca cihazın Avrupa pazarındaki satış fiyatı da belli oldu.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun Find X2 Lite adını verdiği modelinin Portekiz’deki internet sitesinde ortaya çıktığını sizlere aktarmıştık. Şirket, dün sessiz sedasız bir şekilde Find X2 Lite telefonunu Portekiz’de satışa da sundu.

Cihazın satışa sunulmasıyla birlikte fiyatı da dâhil olmak üzere tüm özelliklerini de öğrenebilmiş olduk. Peki, OPPO Find X2 Lite’ın donanım özellikleri ve fiyatı neler gelin hep birlikte bakalım.

OPPO Find X2 Lite donanımı

Telefonda 6,4 inçlik, FHD+ çözünürlüklü, 20:9 en boy oranına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran; 60 Hz yenileme oranına, maksimim 600 nit parlaklık seviyesine sahip ve ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 180 gram ağırlığındaki ve 7,96 mm kalınlığındaki telefonda, ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör bulunuyor. OPPO Find X2 Lite’ın gövdesini saran özel bir anten kaplama bulunuyor ve bu sayede oyuncular, oyun oynarken muhtemel en iyi sinyali alabiliyorlar.

OPPO Find X2 Lite, gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765 5G işlemciden alıyor. 8 GB RAM’e sahip olan telefonun 128 GB dâhili depolama alanı da bulunuyor. Cihazda ayrıca Smart 5G özelliği bulunuyor. Bu özellik, bant genişliğinin ve ağın uygunluk durumuna göre 5G ve 4G arasında geçiş yapabiliyor. Bu modun bir diğer önemli özelliği ise %30’a kadar batarya ömrünü uzatması.

Telefonun arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi yer alıyor. Arka tarafta yer alan bu dört kamera ise şöyle; f/1,7 değerine sahip 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açı + makro lens, 2 MP monokrom portre tarzı lens ve 2 MP retro portre tarzı lens. Ön tarafta ise f/2,0 değerine sahip 32 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

OPPO Find X2 Lite’ta 4.025 mAh değerinde bir batarya bulunuyor ve bu batarya, VOOC 4.0 hızlı şarj ile 20 dakikada %50 doluluk oranına kadar şarj edilebiliyor. Telefonda işletim sistemi olarak ise Android 10 temelli ColorOS 7 bulunuyor.

OPPO Find X2 Lite fiyatı

OPPO Find X2 Lite, Avrupa pazarında 500 eurodan satışa sunulacak ki bu da vergisiz haliyle günlük kura göre 3.769 TL gibi bir rakama denk geliyor. Pearl White ve Moonlight Black renk seçeneklerine sahip olacak olan cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı net olarak belli değil.

OPPO Find X2 Lite özellikleri: