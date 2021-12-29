Organik Çamaşır Deterjanı Soapberry ile Tanışın

Günümüzde iklim değişikliğinin getirdiği negatif sonuçlardan ötürü artık birçok sektörde çevre dostu çözümler ile tanışıyoruz. Dünyamızı en çok kirleten ürünlerden biri de kimyasal temizleyiciler olduğu için, bugün hem çevre hem de insan dostu organik bir temizlik çözümü ile tanışacağız: Soapberry

Dünyamız bugün kimyasal maddeler başta olmak üzere birçok zararlı madde ile küresel bir savaş veriyor. Karbon salınımı yapan araçlar, doğanın kendine ait alanlarını gaspeden insanlar, doğaya saldığımız tonlarca kimyasallar...

Tabii her kötünün bir de iyi karşılığı var. Belki karbon salınımını tamamen engelleyemiyoruz ama istersek temizlik maddelerinden oluşan kimyasal atıkları tamamen engelleyebiliriz. Bugün sizlerle tamamen doğal bir temizlik ürünü (bitkisi) olan Soapberry’i enine boyuna inceleyeceğiz.

Soapberry’nin kökeni ve yaygın isimleri

Dünyadaki en yaygın ismiyle Soapberry (Soap, Latince’de sabun anlamına gelir), Sabunağacıgiller Familyası (Sapindus)’na ait bir bitki türü. Dünyada Soapberry olarak bilinse de; ülkemizde kendisi için kullanılan en yaygın isim Sabun Cevizi’dir. Biz de içeriğimizde kendisinden Sabun Cevizi olarak bahsedeceğiz

Sabun Cevizi bazı ülkelerde Soapnuts olarak bilinse de ülkemizde zaman zaman sabun üzümü ya da sabun fındığı şeklinde de ifade edilir fakat yaygın kullanım Sabun Cevizi’dir.

Sabun Cevizi gerçekten sabun mu?

Sabun Cevizi; Asya, Amerika ve Pasifik’de özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde neredeyse kendiliğinden yetişebilen bir bitki. Yılda 35 kilograma kadar ceviz verebiliyor. Bitkinin meyve olarak ürettiği cevize benzeyen meyveler yemek için asla uygun değil. Çünkü içerisinde temizlik için kullanmaya çokça müsait olan saponin bulunmaktadır.

Sabun Cevizleri, yüzyıllardan beridir özellikle de ilkel toplumlarda bir temizlik bitkisi olarak kullanılıyordu. Hindistan’daki Mukorossi özel türü, Sabun Cevizi’nin en kaliteli türü olarak bilinir. Öyle ki Mukorossi türü için Hint Sabunu da denmektedir. Neyse ki son yıllarda modern toplumlar Mukorossi başta olmak üzere Sabun Cevizi mucizesini keşfetmiş durumda.

Sabun Cevizi ne işe yarıyor?

Sabun Cevizi, modern insanın çamaşır ve bulaşık makinesi başta olmak üzere temizliğin her alanında kullanabileceği en doğal temizlik ürünüdür. Ayrıca el sabunu, duş eli ve şampuan olarak da kullanılabiliyor. Sabun Cevizi, alternatif tıpta sivrisineklerin getirdiği bulaşıcı hastalıklar, alerji, egzama, sedef hastalığı gibi hastalıklar için de kullanılıyor. Doğal pamuk ipliklerinin renklendirme aşamasında da Sabun Cevizi olmazsa olmaz.

Sabun Cevizi’ni çamaşır makinelerinde kullanmak

Her ne kadar ilk duyduğumuzda kulağa biraz tuhaf gelse de, dünyada yıllardır çamaşır makinelerinde toz ya da kimyasal ürün yerine Sabun Cevizi'ni kullanan ve bundan çok memnun olan milyonlarca aile var.

Sabun Cevizi’ni çamaşır makinelerinde kullanmak için kurutulmuş sabun cevizlerini bir kesenin içine koyuyoruz. Ardından da bu keseyi çamaşırlar ile birlikte çamaşır makinesine atıyoruz. İşte tek yapmamız gereken şey sadece bu. Sabun cevizi, günlük hayatta kullandığımız kimyasallar kadar köpürmez. Aslında kullandığımız kimyasalların da o kadar köpürmesinin sebebi, tüketiciyi “ne kadar çok köpürürse o kadar iyi temizler” düşüncesi ile avlamaktır. Doğal bir ürün olduğu için Sabun Cevizi ile birlikte yumuşatıcı kullanmanıza da gerek kalmaz. Sadece beyazlarda ağartma için az miktarda karbonat kullanılması önerilmektedir.

Sabun Cevizi’nin kullanım ömrü

Çamaşır makinelerinde sıklıkla kullanılan sabun cevizlerinin kullanım ömrü, makinede seçtiğimiz sıcaklık ayarına göre değişmekle birlikte ortalama 4 yıkamadır.

Normal kullanımda bir kesenin içerisine 6 adet Sabun Cevizi koyulur ve kesenin ağzı sıkıca kapatılır. Bir kese Sabun Cevizi, 60 derecenin üzerindeki yıkamalarda ortalama 2 kez, 60 derecenin altındaki yıkamalarda ise en az 4 kez kullanılabilir. Sabun Cevizleri’nin kullanılabilir durumda olup olmadığını cevizleri kontrol ederek öğrenebiliriz. Eğer cevizler koyu gri bir renge bürünmüşse bu içerisindeki saponinin tükendiği anlamına gelmektedir.

Sabun Cevizi’nin diğer kullanım alanları

Sabun Cevizi, sadece çamaşır makinesinde değil; bulaşık makinesinde de kullanılabilir. Bulaşık makinesindeki kullanım yöntemi ile çamaşır makinesindeki kullanım mantığı aynıdır.

Sabun Cevizi’ni ayrıca şampuan, sıvı sabun, duş jeli ve ev temizliği için de kullanabiliriz. Bu tür kullanımlar için Sabun Cevizleri’ni tencere içinde su ile kaynatarak şurup kıvamına getirmemiz gerekir.

Sabun Cevizi’ni duş jeli, şampuan ya da sıvı sabun olarak kullanmak sağlık yönünden de son derece faydalıdır. Egzama, sedef hastalığı gibi birçok cilt sorununa iyi gelmekle birlikte, tamamen doğal olmasıyla ph yönünden de oldukça dengelidir.

Sabun Cevizleri’nin muhafaza edilme şartları

Sabun Cevizleri, kullanılmadıkları zamanlarda nemden uzak bir ortamda muhafaza edilmelidir. Nemli bir ortamda muhafaza edilmeleri durumunda içerisindeki saponin aktifleşebilir ve bu da Sabun Cevizleri'nin heba olmasına yol açar.

Peki ya sizler daha önce Sabun Cevizleri’ni günlük yaşamınızda kullandınız mı? Sabun Cevizi hakkındaki tecrübelerinizi yorumlarda iletebilirsiniz.

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