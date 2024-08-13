Orta Çağ, birbirinden farklı ve tuhaf gelenekleriyle adından söz ettiren bir dönemdir. Bu uygulamalar hem insanlar hem de hayvanlar için şüphesiz oldukça sıra dışıdır. Bunlardan biri de atlarla ilgilidir.

Orta Çağ İngiltere’sinde satıcılar, atların anüslerine yılan balığı sokarlardı. Peki sizce bu tuhaf gelenek nasıl bir amaca hizmet ediyordu?

Gelin bu manasız geleneğin detaylarına bakalım.

Atların anüsüne yılan balığı sokmak, feaguing olarak bilinen bir uygulamadır.

Feaguing, Orta Çağ İngiltere'sinde dişleri biraz fazla uzamış yaşlı atlara yapılırdı. Satıcıların bunu yapmaktaki amacı ise onları genç göstermekti.

At satış salonuna alıcılar geldiğinde, atların anüsüne canlı bir yılan balığı sokulur, bu sayede at canlandırılırdı. Gözleri açılır, hareketlenir ve bazen şaha kalkardı. Bu da alıcıların, atları daha sağlıklı ve genç zannetmesine sebep olurdu.

Elbette bu davranış, atların canını oldukça yakardı.

Ancak Orta Çağ dönemindeki bu akıl almaz gelenek, uzun süre devam etti. Çünkü alıcılar, bu oyuna gerçekten kanıyordu. Bir süre sonra bu davranış sonlandırıldı fakat atları daha genç göstermek için başka bir yol düşünüldü.

İddialara göre bir kuş türünü, atların anüsüne sokmak çok daha acısızdı. Üstelik bu kuş, atın karnında 10 adet canlı yılan balığı varmış gibi bir etki gösteriyordu. Yani bu kuş yılan balıklarına göre atların, çok daha canlı ve hızlı gözükmesini sağlıyordu.

Bu kuş uygulaması da oldukça kısa sürdü. Daha sonra at satıcıları, neyse ki atları bu şekilde satmaktan vazgeçtiler. Bunun sebebi de zencefilin, yılan balığı ve kuş ile aynı etkiyi vermesi ve uygulamanın çok daha kolay oluşuydu.

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