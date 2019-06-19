Profesyonel fotoğraf makinesi üreticilerinden Hasselblad, bugün 2016 yılında piyasaya sürdüğü dünyanın ilk orta format kompakt aynasız kamerası X1D'nin halefi olan X1D II 50C'yi tanıttı.

"Orta (medium) formatı stüdyo dışına çıkarmanın keyfini devam ettirmek için" sözleriyle tanıtılan Hasselblad X1D II 50C, böylece en profesyonel fotoğraf makinesi segmentini daha çok kullanıcıya ulaştırmaya çalışıyor. Yeni makinede selefinden daha hızlı performans sunmak için geliştirilmiş parçalar kullanıldığı açıklandı.

Makinedeki 'live view' (elektronik vizör) daha hızlı bir yenileme hızına sahip olduğu gibi makinenin deklanşör gecikmesi de daha az. Çekilen kareler arası siyahlık süresi (blackout time) azaltılırken çekim yapma miktarı da saniyede 2,7 kareye çıkıyor. Elbette yeni fotoğraf makinesinin açılıp kapanma hızı da bir önceki nesle göre daha fazla.

Kameranın merkezinde hâlâ 50 MP'lik bir CMOS sensör bulunuyor. 43,8x32,9 mm'lik boyutlarıyla bu sensör, standart bir 35 mm tam kare sensörden 1,7 kat daha büyük. Sensör; 100 ile 25.600 doğal ISO aralığına, 14 durak dinamik aralığa (dynamic range) ve harika bir renk uyumu için (tonality) 5,3×5,3 nanometrelik piksellere sahip.

Kameranın arkasına bakıldığında bir önceki nesle göre oldukça büyük bir gelişme var. X1D'de 3 inçlik 921.000 dot dokunmatik ekran bulunurken X1D II 50C'de bu 3,6 inçlik 2,36 milyon dot dokunmatik ekran olarak değiştirilmiş. Bu, ekranın çözünürlüğünün neredeyse 3 katına çıktığı anlamına gelirken aynı zamanda dijital orta format kameralarda sunulan en büyük ekran da bu kamerada bulunuyor.

Elektronik Vizör (EVF) de güncellenenler arasında. Yeni kameradaki vizörde 3,69 milyon dot bulunuyorken bu sayı, bir önceki nesilde 2,36 milyon dot idi. Çözünürlüğün artmasıyla beraber menü sistemi de bu vizör üzerinden kontrol edilebilir hâle gelmiş.

16 bitlik RAW fotoğrafların yanı sıra fotoğraf makinesi, artık kendi başına tam çözünürlüklü JPEG fotoğraflar da kaydedebiliyor. Aceleniz varsa ve fotoğrafları sonradan düzenleme ihtiyacınız yoksa bu seçeneği açıp işleri biraz daha hızlı hâle getirebilirsiniz.

İşleri hızlı hâle getirmeden bahsedilmişken son olarak şunu ekleyelim; Hasselblad'ın yeni Phocus Mobile 2 uygulaması, kameranın iPad'lere USB-C veya Wi-Fi ile bağlanmasına ve dosya aktarımı gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.