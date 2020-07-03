ÖSYM, YKS'deki Mabel Matiz Sorusu İçin İnceleme Başlattı

ÖSYM Başkanı, Yeni Akit'e yaptığı açıklama ile Mabel Matiz sorusu ile ilgili olarak "İlgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır." dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Türkçe testinde, Mabel Matiz ile ilgili bir soru yer almış, söz konusu soru sınav sırasında öğrencileri şaşırtırken sonrasında ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Mabel Matiz’in bir LGBT destekçisi olmasını gerekçe gösteren bazı vatandaşlar, ünlü şarkıcının bir YKS sorusuna konu olmasına büyük tepki göstermişlerdi. Konunun gitgide büyümesiyle harekete geçme kararı alan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yeni Akit’e yaptığı açıklama ile söz konusu soruya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

"ÖSYM'nin toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır"

“2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır.” diyen Aygün, soru havuzunun Türkiye’nin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyen ile oluşturulduğunu dile getirerek açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır.”