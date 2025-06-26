Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen ÖTV düzenlemesi, komisyonda kabul edildi. Düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanması ile ÖTV oranlarında düzenleme yapılacak.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde hepimizi ilgilendiren bir gelişmeden bahsetmiştik. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan bir düzenleme, sıfır otomobil satışlarındaki ÖTV sistemine köklü değişiklikler getirmeyi amaçlıyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, söz konusu teklifi kabul etti. Düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi ile vatandaşlar. yeni ÖTV sistemi kapsamında sıfır otomobil satın alacaklar.

Yüzde 80 altında ÖTV dilimi kalmayacak (aslında zaten yoktu)

Yeni düzenlemeye göre içten yanmalı motoru olan binek otomobillerde artık yüzde 80'in altında ÖTV dilimi bulunmayacak. ÖTV oranı, otomobilin durumuna göre yüzde 220'ye kadar çıkabilecek. Bu arada; mevcut ÖTV düzenlemesinde içten yanmalı binek otomobiller için yüzde 80'in altında vergi dilimleri var ancak bu kategoriye giren otomobil yoktu. Matrahlar değiştirilmemiş, hâl böyle olunca otomobillerin neredeyse tamamı en az yüzde 80 vergi dilimi içinde kalmışlardı. Öte yandan; arazi araçları için yüzde 4 olarak uygulanan ÖTV, artık yüzde 50'ye sabitlenecek.

Düzenleme ile ilgili detaylı bilgi için:

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı yetkilerini artırıyor. Bu bağlamda; düzenleme ile Cumhurbaşkanı, oranları sıfıra indirme ya da üç katına kadar artırma yetkisine sahip olacak. Ayrıca elektrikli otomobiller için de farklı oranlar belirleyebilecek.