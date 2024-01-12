Oyun şirketleri, zaman zaman oyunculara üzücü ancak iç ısıtan jestler yapabiliyor. Bu eklemeler, genel olarak oyun camiasından olumlu karşılanıyor. Aralarında popüler oyunların da olduğu bu listemiz, eminiz ki birçok kişiyi duygulandıracak.

Günümüzde oyun şirketlerine sosyal medya aracılığıyla ulaşmak kolaylıkla mümkün. Oyuncuların öne çıkardıkları yorumlar da şirketlerin artı bir puan alması için iyi bir etki aracı oluyor. Böylelikle, oyuncuların fikirlerine değer verdiklerini gösterebiliyorlar.

Ancak ne var ki bazı eklemeler yüz güldüremiyor. İşte ağlatırken gülümseten, oyuncuların sevgisini ve saygısını kazanmış güzel jestler:

Hem üzdü hem de kalbimizi ısıttı: Assassin's Creed Mirage oyununa eklenen tüylü dostumuz, birçok oyuncuyu duygulandırmıştı.

Assassin's Creed Mirage oyununda "easter egg" olarak karşımıza çıkan bu tatlı kedi, pek çok kişiye normal bir kedi olarak gözükse de aslında bir hayranın isteği üzerine oyuna yerleştirilmişti. Hayranın, Facebook üzerinden Ubisoft'a yazdığı yorum ise aşağıda yer alıyor:

"Lütfen o tatlı burnunda AC logosu olan bu kediyi oyuna ekleyin. Kedi, arkadaşımındı ve kısa süre önce hayatını kaybetti. Onu oyuna koymak için fazla mesai yapmak isteyen ekip üyelerine kahve ve Timbits (donut gibi bir tatlı) ile memnuniyetle ödeme yapacağım."

Ekran sadece bizde mi bulanıklaştı? Riot Games'in kanser hastası hayranı için Jax karakterine "Bu senin için evlat." repliğini eklemesi.

League of Legends oyuncusu kanser hastası bir genç olan Joe'nun hayali Riot ofisine gidip oradaki çalışanlarla beraber LoL oynamaktı. Make a Wish (Bir Dilek Tut) vakfı kapsamında Riot ofisine giden genç, hayallerine kavuşmayı başarmıştı. Joe'nun hayat enerjisinden ve cesaretinden ilham alan ekip, Jax karakteri için Jaximus kostümünü tasarladı.

Ancak Joe, kansere yenik düştü ve hayata tutunamadı. Joe'ya saygı duruşu niteliğinde bir hareket sergilemek isteyen Riot ekibi ise Jax karakterine replik eklemesi yaptı. İşte o video:

Riot Games'in yaptığı tek jest bu da değildi: Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden profesyonel VALORANT oyuncusu Gizem'in anısına, oyuna kart ekledi.

Kart eklenirken "Bu, Luie İçin. Gizem "Luie" Harmankaya'nın Yaşamını Kutlayalım" yazısı, pek çok oyuncunun Riot Games'i bu düşünceli hareketi için takdir etmesine sebep olmuştu.

Oyundan tam puan kazanamasa da oyun camiasının gönlünü kazanan Bethesda Game Studios, kanser hastası hayranını anarak hepimizin gözünde yaş bıraktı.

Starfield'ın subreddit'ine attığı gönderiyle birçok oyuncunun yüreklerini dağlayan Mralexhay kullanıcı adlı oyuncu, geçtiğimiz aylarda Starfield çıkmadan önce hayatını kaybetmişti. Gönderisini gören Bethesda ekibi, "Mralexhay" adlı kullanıcının onuruna Starfield'a anma notu bıraktı.

“Bu projeyi yıllardır takip ettiğim ve şimdi de oynayamayacağım gibi göründüğü için tarih açıklandığında biraz üzüldüm. Akciğer kanseri tedavimi eylül ayında bıraktığım (35 yaşındayım, hiç sigara içmedim) ve kafa dağıtmak için dört gözle beklediğim Starfield için kasım ayındaki gecikme beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi palyatif bakım altındayım ve ailem bana bakıyor. Xbox oynamak benim için harika bir kaçış şekli ama 6 ay daha dayanmak pek mümkün değil… Benim yerime de tadını çıkarın.”

İşte o anma notu:

“Tüm arkadaşlarıma ve kardeş kâşiflere; oradaki yıldız sahasında, her daim sizinle olacağım. Her zaman seveceğim, Alex Hay.”

Oyuncuların isteklerini göz ardı etmeyen bir şirket daha: Dishonored serisinin yapımcısı Arkane Studios, sevenlerini çok şaşırtacak bir eklemede bulunmuştu.

Dishonored'ın ilk oyununda, oyuncular tarafından çok sevilen "Drunken Whaler" şarkısı, devam oyununa da koyularak sevenlerini şaşırtmıştı. Üstelik bu sefer, şarkıyı bütün şehre söyleyebiliyorduk. Nitekim Arkane, oyunculardan olumlu geri dönüş almayı başardı.

En üzücü easter egg'lerden biri bu olabilir: 2018 yılında çıkmış olan Marvel's Spider-Man oyunundaki evlenme teklifi.

Kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen Tyler Schutz adlı oyuncu, Marvel's Spider-Man'in yapımcısı olan Insomniac Games'e X (Twitter) üzerinden ulaşmıştı.

"Yardımınıza ihtiyacım var. Biraz bencilce gelebilir ancak kız arkadaşıma görkemli bir evlenme teklifi etmeye hazırlanıyorum. Oyunun herhangi bir yerine 'Madison, benimle evlenir misin?' easter egg'i koyma şansınız var mı?"

Insomniac Games'ten olumlu yanıt alan Tyler'a, "7 Eylül'e kadar bekleyebilir misin?" diye soruldu. Bekleyebileceğini söyleyen oyuncu, şaşalı bir evlenme teklifi etmeye hazırlanıyordu ancak tam da o sıralarda kız arkadaşı tarafından terk edildiğini açıkladı. Yani anlayacağınız, geriye hüzünlü bir easter egg kalmıştı. Nitekim Insomniac, yazıyı oyundan kaldırdı.

Unuttuğumuzu düşündüğünüz başka easter egg'ler varsa ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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