Oyunlara Seviye Atlatacak NVIDIA DLSS 2.0 Duyuruldu

NVIDIA, gerçekleştirdiği medya konferansında yeni NVIDIA DLSS 2.0 güncellemesini tanıttı. Bu güncelleme ile yapay zekâ derin öğrenme örnekleme sistemleri çok daha verimli hâle gelecek.

Günümüzde pek çok farklı noktada yapay zekâ kullanıyoruz. Bazen bilimsel araştırmalar bazen de oyunlarda keyif almamızı sağlayan mekanikler, yapay zekânın birer örneği olarak karşımıza çıkıyor.

NVIDIA DLSS 2.0, yapay zekâ tabanlı derin öğrenme süper örneklem teknolojisinde yeni bir adım olarak görülüyor. NVIDIA, yapay zekâ konusundaki performansını katlayan bu güncellemeyi gerçekleştirdiği bir konferansla duyurdu.

NVIDIA DLSS 2.0’ın özellikleri:

Üstün görüntü kalitesi: DLSS 2.0, piksellerin yarısını kullanarak doğal çözünürlükte görüntüler sağlayabiliyor. Kareler arası geçişte de daha keskin görüntü sağlayan geçici iyileştirme teknolojisi de bu güncellemede yer alıyor.

DLSS 2.0, piksellerin yarısını kullanarak doğal çözünürlükte görüntüler sağlayabiliyor. Kareler arası geçişte de daha keskin görüntü sağlayan geçici iyileştirme teknolojisi de bu güncellemede yer alıyor. Kişiselleştirilebilir seçenekler: DLSS 2.0, kullanıcılar için 3 farklı kalite modu sunuyor. Bunlar Quality, Balanced ve Performance modu. Performance modunda 4x çözünürlüğe erişmek mümkün oluyor.

DLSS 2.0, kullanıcılar için 3 farklı kalite modu sunuyor. Bunlar Quality, Balanced ve Performance modu. Performance modunda 4x çözünürlüğe erişmek mümkün oluyor. Tüm RTX GPU’lar ve çözünürlüklerde ölçeklendirme: Yeni ve daha hızlı yapay zekâ modeli sayesinde Tensor çekirdekler daha hızlı şekilde çalışacak ve ilk sürümden 2 kat daha hızlı işlem gerçekleştirecek. Bu da daha fazla oyun entegrasyonu ve daha fazla DLSS yapımı demek.

Geliştiriciler yeni güncellemeden memnun:

Oyun geliştiricileri DLSS 2.0’dan oldukça memnun gibi gözüküyor. Piranha Games’in başkanı Russ Bullock, bu güncellemenin oyunculara ücretsiz şekilde performans geliştirmesi sunacağını, yeni teknolojinin kullanımının da oldukça kolay olduğunu belirtti.

Remedy Entertainment’tan Mika Vehkala ise bu teknolojinin Control oyunundaki görüntü kalitesini arttıracağını söylüyor. KeokeN Interactive CEO’su Koen Deetman ve MachineGames CTO’su Jim Kjellin de benzer açıklamalar yaparak DLSS 2.0’ın hem görsel hem performans anlamında ilerleme sağladığını belirtiyor.

DLSS 2.0 ile birlikte yapay zekânın hızı ikiye katlanırken görüntü kalitesi de artıyor. DLSS 1.0’ın düşük çözünürlükte performansı başarılı değildi ancak yeni versiyon, daha geniş bir aralıkta ve daha fazla GPU için daha iyi performans getirecek.