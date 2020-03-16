NVIDIA, GTC Ürün Duyurularının Ertelendiğini Açıkladı

Çin’de ortaya çıkan ve 6.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, günlük hayat akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor. NVIDIA da Corona virüsü sebebiyle GTC’de duyuracağı ürünlerinin duyurusunu erteledi.

ABD merkezli teknoloji şirketi NVIDIA, bugün yaptığı açıklamada GTC Teknoloji Konferansı’na bağlı olarak herhangi bir ürün duyurusu yapmayacağını duyurdu. Şirket, hâlihazırda her yıl düzenlediği GPU etkinliğinde de değişikliğe gitmiş ve Corona virüsü sebebiyle etkinliğin dijital ortamda yapılacağını duyurmuştu.

Teknoloji şirketinin CEO’su Jensen Huang, yayınladığı bir blog yazısında, "Duyuruların ertelenmesi; çalışanların, ortakların, bizi takip eden medya ve analistlerin, dünya genelindeki kullanıcılarımızın güvende kalmasına ve virüsün yayılmasının önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu; ailemize, arkadaşlarımıza ve topluluğumuza odaklanmamız gereken bir zaman” ifadelerini kullandı.

NVIDIA’nın GTC ile bağlantılı duyuruları 24 Mart'ta yapılacaktı:

Şirket, Corona virüsü salgınının stabil hâle gelmesiyle birlikte duyurular için yeni bir tarih belirleneceğini ve GTC Digital etkinliğinin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini açıkladı. Herhangi bir önemli haber veya duyurunun yapılmayacağı etkinlikte; web seminerlerine, demolara ve uzmanlarla eğitim oturumlarına odaklanılacak.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüsü salgınını pandemi ilan etmişti. 100’den fazla ülkeye yayılan virüs sebebiyle birçok büyük etkinlik ertelenmiş ya da formatı değiştirilerek dijital ortama aktarılmıştı. Ayrıca bunlara ek olarak dünyanın birçok ülkesinde spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına ya da ertelenmesine karar verilmişti.

Açıklanan resmi rakamlara göre 18 vakanın bulunduğu ülkemizde de spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı; kafeler, restoranlar ve eğlence mekanları gibi birçok işletmenin de geçici olarak kapatılmasına karar verdi.