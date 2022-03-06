Gişede rekor üstüne rekor kıran Marvel Sinematik Evreni artık kendisiyle yarışır hale geldi. Kimileri bu durumdan rahatsız olsa da Marvel iyi film yapma konusunda oldukça istikrarlı, bu konuda şüphe yok.
Peki yıllardır izlediğin Marvel filmlerine ve dizilerine ne kadar hakimsin? Gerçek bir Marvel kurdu musun, yoksa sadece basit bir popcorn izleyici misin? Test edip görme zamanı!
Kahraman-gerçek isim eşleşmelerinden biri yanlış. Hangisi?
- Iron Man - Tony Stark
- Hulk - Bruce Banner
- Black Widow - Natasha Romanoff
- Hawkeye - Clint Barton
- Captain America - Steve Rogers
- Scarlet Witch - Wanda Maximoff
- Spider-Man - Peter Parker
- Daredevil - Matt Murdock
- Captain Marvel - Peggy Carter
- Ant-Man - Scott Lang
- Star-Lord - Peter Quill
CEVAP
Tony Stark, Steve Rogers'ın "Zırhını alınca senden geriye ne kalıyor?" sorusuna verdiği cevapta kendisi için hangi sıfatı kullanmamıştır?
- Milyarder
- Dahi
- Playboy
- Kahraman
- Hayırsever
CEVAP
Avengers serisinin ilk filminde Natasha Romanoff, Clint Barton'a New York Savaşı'nın hangi şehirdeki olaya benzediğini söylemişti?
- Prag
- Sokovya
- Viyana
- Budapeşte
- Moskova
- Varşova
CEVAP
Captain America: Civil War'da hangisi Captain America'nın takımında değildi?
- Hawkeye
- Wanda
- Falcon
- Vision
- Ant-Man
CEVAP
Flerkenler hangi hayvanın kılığına bürünen son derece tehlikeli bir uzaylı ırkıdır?
- Hamster
- Rakun
- Ördek
- Kedi
CEVAP
Aşağıdakilerden hangisi Mjölnir'i kaldırabilen karakterlerden biri değildir?
- Captain America
- Captain Marvel
- Vision
- Hela
CEVAP
Tony Stark'ın ebeveynlerini kim öldürdü?
- Ultron
- Iron Monger - Obadiah Stane
- Kış Askeri - Bucky Barnes
- Whiplash - Ivan Vanko
CEVAP
Avengers: Infinity War'da geleceğe göz atan Doctor Strange kaç olası gelecek görmüştür?
- 34,605,000
- 14,000,605
- 3,000,014
- 140,000,346
CEVAP
Doctor Strange'in 2. fragmanında sesini duyduğumuz gizemli kişinin hangi karakter olduğu düşünülüyor?
- Pietro Maximoff (Quicksilver)
- Reed Richards (Bay Fantastik)
- Charles Xavier (Profesör X)
- Wade Wilson (Deadpool)
CEVAP
Tony Stark'ın, Stark ailesinin hizmetkarını onurlandırmak adına yarattığı yapay zekanın ismi?
- M.A.R.V.I.N.
- A.L.F.R.E.D.
- E.D.W.I.N.
- H.O.M.E.R.
- J.A.R.V.I.S.
CEVAP
Black Panther'in gerçek adı nedir?
- Killmonger
- W'Kabi
- T'Challa
- Okoye
CEVAP
Avengers: Infinity War filminde, Titan gezegeninde kül olan ilk karakter kimdir?
- Drax
- Spider-Man
- Mantis
- Star-Lord
- Doctor Strange
CEVAP
Hangisi 2021 yılında yayına girmiş Marvel dizilerinden biri değildir?
- WandaVision
- Loki
- The Falcon and the Winter Soldier
- Agent Carter
- What If...?
- Hawkeye
CEVAP
Peki hangisi yakında yayınlanacak olan Marvel dizilerinden biri değildir?
- Secret Invasion
- Ms. Marvel
- Moon Knight
- She-Hulk
- Echo
- Silver Surfer
- Armor Wars
- Ironheart
- I am Groot
- Wakanda
CEVAP
Marvel ve DC karakterlerinin olduğu görselde Marvel evrenine ait kaç süper kahraman bulunuyor?
- 3
- 4
- 5
- 6
CEVAP
Bonus: İlk Avengers filminin sonunda ekibimizin yediği yemek neydi?
- Pizza
- Taco
- Shawarma
- Hotdog
CEVAP