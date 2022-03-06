Onlarca Marvel filmi ve dizisini üstünkörü takip edenlerden değilsen aşağıdaki soruların çoğunu bilebilirsin. Peki tamamını bilebilecek kadar iyi bir Marvel fanı mısın?

Gişede rekor üstüne rekor kıran Marvel Sinematik Evreni artık kendisiyle yarışır hale geldi. Kimileri bu durumdan rahatsız olsa da Marvel iyi film yapma konusunda oldukça istikrarlı, bu konuda şüphe yok.

Peki yıllardır izlediğin Marvel filmlerine ve dizilerine ne kadar hakimsin? Gerçek bir Marvel kurdu musun, yoksa sadece basit bir popcorn izleyici misin? Test edip görme zamanı!

Kahraman-gerçek isim eşleşmelerinden biri yanlış. Hangisi?

Iron Man - Tony Stark

Hulk - Bruce Banner

Black Widow - Natasha Romanoff

Hawkeye - Clint Barton

Captain America - Steve Rogers

Scarlet Witch - Wanda Maximoff

Spider-Man - Peter Parker

Daredevil - Matt Murdock

Captain Marvel - Peggy Carter

Ant-Man - Scott Lang

Star-Lord - Peter Quill

CEVAP

Tony Stark, Steve Rogers'ın "Zırhını alınca senden geriye ne kalıyor?" sorusuna verdiği cevapta kendisi için hangi sıfatı kullanmamıştır?

Milyarder

Dahi

Playboy

Kahraman

Hayırsever

CEVAP

Avengers serisinin ilk filminde Natasha Romanoff, Clint Barton'a New York Savaşı'nın hangi şehirdeki olaya benzediğini söylemişti?

Prag

Sokovya

Viyana

Budapeşte

Moskova

Varşova

CEVAP

Captain America: Civil War'da hangisi Captain America'nın takımında değildi?

Hawkeye

Wanda

Falcon

Vision

Ant-Man

CEVAP

Flerkenler hangi hayvanın kılığına bürünen son derece tehlikeli bir uzaylı ırkıdır?

Hamster

Rakun

Ördek

Kedi

CEVAP

Aşağıdakilerden hangisi Mjölnir'i kaldırabilen karakterlerden biri değildir?

Captain America

Captain Marvel

Vision

Hela

CEVAP

Tony Stark'ın ebeveynlerini kim öldürdü?

Ultron

Iron Monger - Obadiah Stane

Kış Askeri - Bucky Barnes

Whiplash - Ivan Vanko

CEVAP

Avengers: Infinity War'da geleceğe göz atan Doctor Strange kaç olası gelecek görmüştür?

34,605,000

14,000,605

3,000,014

140,000,346

CEVAP

Doctor Strange'in 2. fragmanında sesini duyduğumuz gizemli kişinin hangi karakter olduğu düşünülüyor?

Pietro Maximoff (Quicksilver)

Reed Richards (Bay Fantastik)

Charles Xavier (Profesör X)

Wade Wilson (Deadpool)

CEVAP

Tony Stark'ın, Stark ailesinin hizmetkarını onurlandırmak adına yarattığı yapay zekanın ismi?

M.A.R.V.I.N.

A.L.F.R.E.D.

E.D.W.I.N.

H.O.M.E.R.

J.A.R.V.I.S.

CEVAP

Black Panther'in gerçek adı nedir?

Killmonger

W'Kabi

T'Challa

Okoye

CEVAP

Avengers: Infinity War filminde, Titan gezegeninde kül olan ilk karakter kimdir?

Drax

Spider-Man

Mantis

Star-Lord

Doctor Strange

CEVAP

Hangisi 2021 yılında yayına girmiş Marvel dizilerinden biri değildir?

WandaVision

Loki

The Falcon and the Winter Soldier

Agent Carter

What If...?

Hawkeye

CEVAP

Peki hangisi yakında yayınlanacak olan Marvel dizilerinden biri değildir?

Secret Invasion

Ms. Marvel

Moon Knight

She-Hulk

Echo

Silver Surfer

Armor Wars

Ironheart

I am Groot

Wakanda

CEVAP

Marvel ve DC karakterlerinin olduğu görselde Marvel evrenine ait kaç süper kahraman bulunuyor?

3

4

5

6

CEVAP

Bonus: İlk Avengers filminin sonunda ekibimizin yediği yemek neydi?

Pizza

Taco

Shawarma

Hotdog