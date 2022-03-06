Marvel Sinematik Evreni'ne Ne Kadar Hakimsin? [TEST]

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Onlarca Marvel filmi ve dizisini üstünkörü takip edenlerden değilsen aşağıdaki soruların çoğunu bilebilirsin. Peki tamamını bilebilecek kadar iyi bir Marvel fanı mısın?

Gişede rekor üstüne rekor kıran Marvel Sinematik Evreni artık kendisiyle yarışır hale geldi. Kimileri bu durumdan rahatsız olsa da Marvel iyi film yapma konusunda oldukça istikrarlı, bu konuda şüphe yok.

Peki yıllardır izlediğin Marvel filmlerine ve dizilerine ne kadar hakimsin? Gerçek bir Marvel kurdu musun, yoksa sadece basit bir popcorn izleyici misin? Test edip görme zamanı!

Kahraman-gerçek isim eşleşmelerinden biri yanlış. Hangisi?

  • Iron Man - Tony Stark
  • Hulk - Bruce Banner
  • Black Widow - Natasha Romanoff
  • Hawkeye - Clint Barton
  • Captain America - Steve Rogers
  • Scarlet Witch - Wanda Maximoff
  • Spider-Man - Peter Parker
  • Daredevil - Matt Murdock
  • Captain Marvel - Peggy Carter
  • Ant-Man - Scott Lang
  • Star-Lord - Peter Quill

CEVAP

Tony Stark, Steve Rogers'ın "Zırhını alınca senden geriye ne kalıyor?" sorusuna verdiği cevapta kendisi için hangi sıfatı kullanmamıştır?

marvel filmleri

  • Milyarder
  • Dahi
  • Playboy
  • Kahraman
  • Hayırsever

CEVAP

Avengers serisinin ilk filminde Natasha Romanoff, Clint Barton'a New York Savaşı'nın hangi şehirdeki olaya benzediğini söylemişti?

black widow

  • Prag
  • Sokovya
  • Viyana
  • Budapeşte
  • Moskova
  • Varşova

CEVAP

Captain America: Civil War'da hangisi Captain America'nın takımında değildi?

  • Hawkeye
  • Wanda
  • Falcon
  • Vision
  • Ant-Man

CEVAP

Flerkenler hangi hayvanın kılığına bürünen son derece tehlikeli bir uzaylı ırkıdır?

FLERKEN

  • Hamster
  • Rakun
  • Ördek
  • Kedi

CEVAP

Aşağıdakilerden hangisi Mjölnir'i kaldırabilen karakterlerden biri değildir?

  • Captain America
  • Captain Marvel
  • Vision
  • Hela

CEVAP

Tony Stark'ın ebeveynlerini kim öldürdü?

captain america civil war

  • Ultron
  • Iron Monger - Obadiah Stane
  • Kış Askeri - Bucky Barnes
  • Whiplash - Ivan Vanko

CEVAP

Avengers: Infinity War'da geleceğe göz atan Doctor Strange kaç olası gelecek görmüştür?

  • 34,605,000
  • 14,000,605
  • 3,000,014
  • 140,000,346

CEVAP

Doctor Strange'in 2. fragmanında sesini duyduğumuz gizemli kişinin hangi karakter olduğu düşünülüyor?

doctor strange

  • Pietro Maximoff (Quicksilver)
  • Reed Richards (Bay Fantastik)
  • Charles Xavier (Profesör X)
  • Wade Wilson (Deadpool)

CEVAP

Tony Stark'ın, Stark ailesinin hizmetkarını onurlandırmak adına yarattığı yapay zekanın ismi?

iron man

  • M.A.R.V.I.N.
  • A.L.F.R.E.D.
  • E.D.W.I.N.
  • H.O.M.E.R.
  • J.A.R.V.I.S.

CEVAP

Black Panther'in gerçek adı nedir?

  • Killmonger
  • W'Kabi
  • T'Challa
  • Okoye

CEVAP

Avengers: Infinity War filminde, Titan gezegeninde kül olan ilk karakter kimdir?

  • Drax
  • Spider-Man
  • Mantis
  • Star-Lord
  • Doctor Strange

CEVAP

Hangisi 2021 yılında yayına girmiş Marvel dizilerinden biri değildir?

  • WandaVision
  • Loki
  • The Falcon and the Winter Soldier
  • Agent Carter
  • What If...?
  • Hawkeye

CEVAP

Peki hangisi yakında yayınlanacak olan Marvel dizilerinden biri değildir?

  • Secret Invasion
  • Ms. Marvel
  • Moon Knight
  • She-Hulk
  • Echo
  • Silver Surfer
  • Armor Wars
  • Ironheart
  • I am Groot
  • Wakanda

CEVAP

Marvel ve DC karakterlerinin olduğu görselde Marvel evrenine ait kaç süper kahraman bulunuyor?

marvel dc

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

CEVAP

Bonus: İlk Avengers filminin sonunda ekibimizin yediği yemek neydi?

avengers

  • Pizza
  • Taco
  • Shawarma
  • Hotdog

CEVAP
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