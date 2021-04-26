THODEX isimli kripto para borsasına yönelik şafak operasyonunda gözaltına alınan 69 kişiden 61'inin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Bu isimler Anadolu Adliyesi'ne gönderilirken şirket CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 9 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin gündemini meşgul eden THODEX isimli kripto para borsası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre cuma günü düzenlenen şafak operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 61 tanesi, Anadolu Adliyesi'ne sevkedilmiş durumda. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler, şimdi yeni bir sürecin içerisindeler.

İstanbul merkezli operasyon, 8 ilde gerçekleştirilmiş, eş zamanlı operasyonlar kapsamında da 69 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında borsanın yönetici kadrolarında bulunan isimler de yer alıyordu. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen sorgu sürecinin tamamlanmasıyla yakalanan 69 kişiden 61 tanesi, artık Anadolu Adliyesi'nde. Ancak açıkça belirtmek gerekiyor ki operasyonlar kapsamında hala aranmakta olan kişiler de yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de tahmin edebileceğiniz üzere THODEX'in kurucu ve CEO'su Faruk Fatih Özer. Özer dışında 8 kişinin daha arandığını da söylemek gerek.

Bugüne dek neler yaşandı?

Türkiye'de kurulmuş bir kripto para borsası olan THODEX, geçtiğimiz günlerde özellikle de para aktarımları noktasında sorunlar çıkarmaya başlamış, kullanıcılar tedirgin olmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan borsa yetkilileri ise teknik aksaklık ve ortaklık gibi bahaneler aracılığıyla kullanıcıları oyalamaya çalışmışlardı. Yaşanan süreç giderek korkunç bir hale gelirken CEO Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkışı, olayın bir vurgun haline geldiğini gözler önüne sermişti.

Yaşanan sürecin nasıl son bulacağını bilmek pek de mümkün değil. Ancak Özer'in yurt dışına gitmiş oluşu, olayların çıkmaza girmesine yol açabilir. Yani tıpkı Çiftlik Bank meselesinde olduğu gibi Faruk Fatih Özer'i de halkın parasını yerken görebiliriz. Ancak kripto para piyasalarıyla uzun zamandır ilgilenen kişilere göre Özer, insanların parasını harcamak için kaçmadı. Borsanın mali dengeleri bir türlü tutturamadığını düşünen bilindik kripto para fenomenleri, bunun daha çok "batık" meselesi olduğunu ifade ediyorlar. Yani THODEX CEO'su, şirket battığı için kaçmak zorunda kalmış olabilir.