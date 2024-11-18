Makarna deyince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Barilla, oldukça şaşırtıcı bir hikâyeye sahip. Barilla ailesinin öncülüğünde küresel bir markaya dönüşen şirket, aslında bakın nasıl kuruldu.

Markanın öncülerinden olan Paolo Barilla, aslında makarnacılıktan epey uzak bir kariyer noktasındaydı.

Onun tutkusu gıda üzerine değil, F1 yarışlarınaydı… Peki sonra ne oldu?

Paolo Barilla, adını motor sporlarıyla duyurmuş duyurmuştu.

Onun hikâyesi, hız tutkusunun ve aile mirasının birleşiminden doğan hem pistteki yarışlardan hem de mutfaktaki başarılardan beslenen ilginç bir yolculukla şekilleniyor. Bir yanda Le Mans'taki zaferi, Formula 1'deki kısa ama dikkat çeken kariyeri, diğer yanda ise Barilla makarnalarının dünyayı fetheden büyüklüğü…

Paolo Barilla'nın motor sporlarındaki yolculuğu, 1970'lerin sonlarında başladığında kimse onun sadece bir yarışçı olarak kalmayıp, bir gün dünya çapında tanınan bir iş insanı olacağını tahmin etmiyordu. Genç yaşta spora adım atan Barilla, Formula Fiat Abarth ve ardından Formula 3 gibi yarış serilerinde hızla ilerledi.

Barilla'nın motor sporlarındaki gerçek çıkışı, 1985’te yaşandı.

Le Mans 24 Saat Yarışı, motor sporlarının zirvesi, yarışçıların en prestijli başarılarını hedeflediği bir arenadır. Batı Alman sürücüler Klaus Ludwig ve Louis Krages ile Porsche 956B ile Joest Racing takımına katılan Paolo Barilla, yarışa damgasını vurmuştu.

Üç turluk bir farkla damalı bayrağı gören Barilla, Le Mans'ta zafer kazanarak kendisini dayanıklılık yarışlarının en büyük isimlerinden biri olarak kabul ettirdi. Bu zafer, onu daha fazla başarıya taşıyan bir dönüm noktası olmuştu.

Paolo Barilla'nın kariyerindeki en dikkat çeken dönüm noktalarından biri Formula 1'e adım atmasıydı.

Minardi F1 takımında test sürücüsü olarak başlayan Barilla, o yıl Japonya Grand Prix’sinde, sakatlanan Pierluigi Martini'nin yerine yarışma fırsatı bulmuştu. Ne yazık ki debriyaj arızası nedeniyle yarışa 25 tur sonra veda etmek zorunda kaldı.

Minardi'nin dikkatini çeken bu performans, onu 1990 sezonu için takımın bir parçası hâline getirecekti. Ancak tahmin edildiği gibi Barilla'nın F1 kariyeri pek uzun sürmedi. Hemen ardından Barilla'nın odak noktası ailesinin makarna imparatorluğuna yöneldi.

1999-2000 yılları arasında CEO olarak görev yapan Barilla, şirketin başkan yardımcısı olmuştu. Barilla Grubu'nun lideri olarak dünya çapında makarnanın kültürel önemini anlatan birçok projeye öncülük etti ve sürdürülebilirlik adına pek çok girişime imza attı.

Bugün Barilla, 8.000'den fazla kişiyi istihdam eden ve yıllık 3,7 milyar Euro gelir elde eden küresel bir marka hâline gelmiş durumda.

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