Bilgisayarda geçirdiğimiz süreyi bir de güncelleme ekranında geçiriyormuşuz gibi geliyordu, değil mi?

Tam bilgisayarda işinizi bitirmiş kalkacaksınız, ya da dışarı çıkaracaksınız. Ama hayır, bilgisayarınızın işi daha bitmedi. Bir de onun güncelleme yapmasını bekleyeceksiniz. Hem de bilgisayara ne kattığını doğru dürüst göremediğiniz bir güncelleme bu. Yine de yeniden başlatma gibi durumlarda şifre gerektiği için beklemeniz gerekiyor.

E öyle güncellemenin ortasında da kapatamazsınız tabii bilgisayarı. Mecbur onun başında güncelleme bitene kadar oturuyorsunuz. Fakat temelinde Microsoft’un da suçu yok. Zira güncelleme sırasında yeniden başlatmanın neden gerekli olduğunu anlatmıştık. Yine de şirket, güncelleme yaparken yeniden başlatma gerektirmeyen bir yöntemi bizlere sunabilir.

Özelliğin ismi hotpatching.

Windows Latest’ın haberine göre Microsoft, indirilen güncellemeler kurulduğu sırada bilgisayarın yeniden başlatma ihtiyacını ortadan kaldıracak bu özelliği Windows 11’e getirecek. Zaten Microsoft, Azure sanal makinelerinde bu teknolojiyi hâlihazırda kullanıyor. Özellik, kaynaklara göre x86 ve x64 cihazlara 2024 ortalarında, Arm cihazlara ise 2025 yılında gelecek.

Fakat maalesef hotpatching, güncelleme sırasında yeniden başlatmanın tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Oluşturulan temel üzerine inşa etme mantığıyla çalışan bu özellik, arada bir söz konusu temelin güncellenmesini gerektiriyor. Bu da ayda birkaç kere olabilecek bir durum.

Söz konusu özellikle birlikte bilgisayarımız güncelleme yaparken ruhumuz duymayabilir. Fakat kullanıcılar, bu sefer de güncelleme yapmanın kullanıcı isteğine bırakılmayacağını düşünüyor. Yani fark etmeden sürekli son sürüm Windows’u kullanma riskinden endişeliler.

Bilgisayar güncelleme yaparken neden kendini yeniden başlatıyor?

Güncelleme sırasında neden bilgisayarı kapatmamalıyız?