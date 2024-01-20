Bilgisayarı güncellemek, işletim sisteminin daha iyi çalışmasını, güvenlik açıklarını kapatmasını ve yeni özellikler eklemesini sağlar. Ancak bazen güncelleme sırasında sabırsızlanıp bilgisayarınızı kapatmak isteyebilirsiniz. Peki, bu durumda bilgisayarınıza ne olur?

Bilgisayarların güncelleme süreci, genellikle iki aşamadan oluşur: indirme ve kurulum. Her iki aşamada da bilgisayarı kapatmak, farklı riskler taşır.

Gelin, bilgisayarınızın güncellenirken kapatılmasının neden olabileceği sorunları ve bunları nasıl önleyebileceğinizi anlatalım:

İlk başta değineceğimiz konu: güncelleme indirilirken veya yüklenirken bilgisayarınızı kapatırsanız ne olur?

Güncelleme indirilirken veya yüklenirken bilgisayarınızı kapatırsanız, genellikle büyük bir sorun yaşamazsınız. Çünkü bu aşamada güncelleme dosyaları henüz işletim sisteminizin önemli parçalarını değiştirmemiştir.

Bu yüzden bilgisayarınızı tekrar açtığınızda, kaldığı yerden devam etmesi veya yeniden başlaması gerekir. Ancak tabii ki bazen güncelleme dosyaları bozulabilir veya eksik kalabilir.

Bu durumda işlemi tekrar başlatmanız veya güncelleme araçlarını kullanarak sorunu çözmeniz gerekebilir.

Şimdi gelelim ana sorumuza: güncelleme kurulurken veya tamamlanırken bilgisayarınızı kapatırsanız ne olur? (Kısaca ayvayı yiyebilirsiniz.)

Bilgisayarınız güncellenirken, işletim sistemi ve diğer programlar yeni dosyalar indirir, eski dosyaları siler veya değiştirir. Bu işlemler sırasında bilgisayarınızı kapatırsanız, dosyaların indirilmesi, silinmesi veya değiştirilmesi yarım kalabilir.

Bu durumda bilgisayarınızın çalışması için gerekli olan dosyalar eksik veya bozuk olabilir. Bu da bilgisayarınızın açılmamasına, yavaş çalışmasına veya çökmesine neden olabilir.

Ayrıca güncelleme sırasında bilgisayarınızda açık olan belge, fotoğraf, video gibi dosyalarınız da zarar görebilir. Bu dosyaların bir kısmı veya tamamı silinebilir veya bozulabilir. Bu da sizin için önemli olan verilerinizi kaybetmenize yol açar.

Daha kötüsü, bilgisayarınızda donanım hasarı oluşabilir.

Bilgisayarınız güncellenirken sadece yazılım değil, donanım da etkilenir. Örneğin, BIOS (Basic Input/Output System) adı verilen ve bilgisayarınızın temel işlevlerini yöneten bir yazılım, bu sırada değiştirilebilir.

BIOS, bilgisayarınızın anakartı, işlemcisi, belleği, sabit diski, ekran kartı gibi donanım bileşenleriyle iletişim kurar ve BIOS’un güncellenmesi, bilgisayarınızın daha iyi çalışmasını sağlar.

Ancak BIOS güncellenirken bilgisayarınızı kapatırsanız, BIOS bozulabilir. Bu da bilgisayarınızın açılmamasına veya donanım bileşenlerinin tanınmamasına neden olabilir.

Bunun yanı sıra, bu işlem sırasında bilgisayarınızın güç kaynağı, fanı, soğutucu sistemi gibi donanım parçaları da çalışır durumda olur. Bu parçaların ani bir şekilde kapatılması, onlara da zarar verebilir.

Ayrıca bilgisayarınızın güvenliğini de tehlikeye atarsınız.

Bilgisayarınız güncellenirken işletim sistemi ve diğer programlar; güvenlik açıklarını kapatmak, virüs, casus yazılım, fidye yazılımı gibi zararlı yazılımlara karşı korumak için yeni güvenlik yamaları alır.

Bu güvenlik yamaları, bilgisayarınızı ve verilerinizi çeşitli siber saldırılardan korumak için çok önemlidir. Ancak işlem sırasında bilgisayarınızı kapatırsanız, bu güvenlik yamalarını tam olarak alamazsınız.

Bu durumda bilgisayarınız güncel olmayan ve güvenlik açıkları olan bir yazılım ile çalışmaya devam eder. Bu da bilgisayarınızın ve verilerinizin siber saldırılara daha açık hâle gelmesine neden olur.

İşleme başlamadan önce neler yapabilirsiniz?

Güncellemeye başlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeniz gerekir. Böylece olası bir sorunda veri kaybı yaşamazsınız.

Ayrıca işlem gerçekleşirken bilgisayarınızın elektriğinin kesilmemesi için şarj aletini takılı tutmanız, kesintisiz güç kaynağı kullanmanız veya dizüstü bilgisayarınızın pilini tam şarj etmenizi öneriyoruz.

İşlem esnasında bilgisayarınızın donmasını önlemek için de arka planda çalışan programları kapatmanız, antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakmanız veya bilgisayarınızın sıcaklığını kontrol etmeniz faydalı olabilir.

Özetle; bu işlemi yaparken bilgisayarınızı kapatmak, işletim sisteminizin zarar görmesine ve veri kaybına neden olabilir. İşlem sırasında bilgisayarınızı açık tutmanız, tamamlanmasını beklemeniz ve olası sorunlara karşı önlem almanız bilgisayarınız için kritik önem taşır. Bilgisayarınızın sağlığı için güncellemeleri ihmal etmeyin ve yaparken de bilgisayarınızı asla kapatmayın.

Size tavsiyemiz güncellemeleri de bazen hemen yapmayın. İnternetten detaylarına bakmak ve sonuçlarını görmek bazı durumlarda işinize yarayabilir. Siz de biliyorsunuz ki Windows bazen bu konuda, bilgisayarınızı daha kötü hâle getirebiliyor.

Peki şimdi gelelim asıl sorumuza, siz bilgisayarınız güncellenirken hiç kapattınız mı ya da işlem sırasında "yeter be bunu mu bekleyeceğim" deyip bilgisayarınızın fişini çektiniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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