Sponsoru olduğumuz espor takımı PCIFIC, hafta sonu düzenlenen TESFED 2023 Türkiye Kupası'nda önemli bir zafere imza attı. Takım, VALORANT'ta şampiyon olarak 90 bin TL'lik ödül kazandı.

Espor sevenlerin heyecanla beklediği TESFED 2023 Türkiye Kupası Finali, 10 farklı oyunda 22-23-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlikte toplamda 1 milyon TL’lik ödül havuzu kazananlara paylaştırıldı. En çok merak edilenlerden biri de VALORANT finaliydi.

VALORANT TESFED 2023 Türkiye Kupası kazananı, bizim de Webtekno olarak sponsoru olduğumuz PCIFIC Espor oldu. Yükselişini sürdüren ve son zamanlarda birçok turnuvada galip gelmeyi başaran PCIFIC, Fire Flux Esports’u yenerek şampiyon oldu.

PCIFIC, 90 bin TL'lik ödülü de kazandı

Türkiye Birlik Ligi’nin favori isimlerinden olan Fire Flux ile son dönemlerde yükselen PCIFIC arasında heyecan verici bir karşılaşma yaşandı. PCIFIC, rakibini 2-1 yenerek VALORANT TESFED Türkiye Kupası 2023’ün şampiyonu oldu. Karşılaşmada, ilk harita Bind’de 13-5’lik PCIFIC üstünlüğü, ikinci harita Ascent’te 4-13 Fire Flux üstünlüğü, son harita Haven’da ise 13-3’lük PCIFIC üstünlüğü vardı.

Taraftarların da katıldığı coşkuyla takip edilen büyük finalde PCIFIC, 90 bin TL’lik ödül kazanmayı başardı ve 2023 sezonunu mutlu bir şekilde kapattı.