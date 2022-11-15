En kritik zamanlarınızda hızlı ve kolay bir şekilde PDF dosyasını düzenlemenizi sağlayan en iyi 6 programı, en iyi PDF düzenleme programı listemizde bir araya getirdik. Özellikle günlük iş hayatımızda, işimizi fazlasıyla kolaylaştıracak bu uygulamaları öğrenmek için aşağı kaydırın.

Gerek okul hayatımızda, gerek ise iş hayatımızda PDF dosyaları ile oldukça iç içe kalabiliyoruz. Bu da kimi zaman bir PDF oluşturmamızı, kimi zaman ise halihazırda bulunan bir PDF dosyasını düzenlememizi gerektiriyor. İşte tam bu tarz durumlarda, size gelen PDF dosyasını hızlı ve kolay bir şekilde düzenleyebilmenizi sağlayan, size en uygu PDF düzenleme programı hangisi sorusunu yanıtladık. Sahip oldukları özellikler ile birbirinden kolaylıkla ayrılan bu uygulamaların temeline baktığımızda, PDF düzenlemeyi görüyoruz.

Bir PDF düzenlemek, yeni bir PDF oluşturmak, hazırda bulunan bir word dosyasını PDF’e çevirmek gibi işlemler her ne kadar zor gibi görünse bile oldukça kolay. Günümüz ofis uygulamalarının daha kolay arayüze ve işleve sahip olması, birkaç adımda istediğimiz işlemi kolaylıkla yapabiliyor olmamız bize müthiş bir zaman kazandırıyor. Eğer iş hayatında veya okul hayatında sıklıkla bu tarz şeyler ile uğraşıyorsanız, sizler için en basit uygulamaları kullanmak çok daha önemli olacaktır. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, ücretsiz PDF düzenleme programı listemize geçelim.

İlk olarak bu soruyu yanıtlamamız gerekiyor: PDF üzerinde nasıl değişiklik yapabilirim?

PDF düzenleme programı listemize geçmeden önce, PDF düzenlemek isteyen kullanıcılar için oldukça önemli bir noktaya değinmemiz gerekiyor. PDF düzenlemeden önce, düzenlemek istediğiniz PDF dosyası hakkında bazı detaylara sahip olmanız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi ise, PDF’in gerçekten bir dosya olarak hazırlanmış olması. Yani, size önce Word olarak hazırlanıp ve daha sonrasında PDF’e dönüştürülerek gönderilen dosyaları düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda PDF olarak hazırlanan dosyaları da gerekli şartlar sağlandığında düzenleyebilirsiniz. Ama görsel olarak bir PDF’e eklenip, size gönderilen PDF dosyasını düzenlemeniz oldukça zor diyebiliriz. Çünkü PDF içeriği yalnızca görselden oluştuğu için, onu düzenlemeniz çok daha zor olacaktır.

En iyi PDF düzenleme programları:

Adobe Acrobat

PDFSimpli

SmallPDF

İLove PDF

Sejda

PDF Candy

En iyisi ve en bilineni: Adobe Acrobat

Tasarım, video montaj, efekt, yazılım, düzenleme ve daha birçok kategoride birer Adobe uygulaması bulunuyor. Adobe, bilgisayar tarafında oldukça başarılı işler çıkarmaya devam ediyor ve bunlardan en önemlisi de Adobe Acrobat diyebiliriz. Kolay bir şekilde PDF oluşturmanızı, göndermenizi ve kaydetmenizi sağlayan bu program, PDF tarihinin en önemli uygulamalarının başında geliyor. Eminiz ki vaktinde hiç kullanmasanız bile bilgisayarınızda Adobe Acrobat bulunuyordu. Adobe Acrobat, özellikle kapsamlı özellikleri sayesinde tercih ediliyor diyebiliriz. Yalnızca basit bir PDF oluşturma veya PDF düzenleme programı olmak yerine, çok daha farklı özellik sunuyor.

Birkaç adımda PDF düzenleyin: PDFSimpli

Bir diğer PDF düzenleme aracımız ise PDFSimpli. Bu araç sayesinde kolaylıkla PDF düzenleyebilirsiniz, Word, Excel, PowerPoint başta olmak üzere birçok dosyayı kolaylıkla PDF’e dönüştürebilirsiniz. Özellikle PDF düzenleme ile kalmayıp, diğer dosya formatlarından yeni bir PDF yaratmanızı sağlayan program oldukça pratik bir şekilde PDF üzerinde işlem yapmanızı sağlıyor. Bu da günümüzde oldukça hızlı bir şekilde PDF düzenleyebilmemizi ve zaman kazanabilmemizi sağlıyor.

Günde tek sefer kullanabilirsiniz: SmallPDF

Bir diğer ücretsiz PDF düzenleme programı ise SmallPDF aracı. Bu araç üzerinden günde bir kez ücretsiz bir şekilde PDF dosyanızı düzenleyebilir, bir dosyayı PDF’e veya PDF’i bir dosyaya dönüştürebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz dosyayı yükledikten sonra birkaç saniye içerisinde araç PDF’i kolaylıkla tarayacak ve sizin için düzenlenebilir bir hale getirecek. Ardından ise kolaylıkla PDF’i düzenlemeye başlayabileceksiniz. Small PDF’in oldukça fazla aracı bulunuyor. Ama ne yazık ki bu araçlara erişebilmek için belirli bir lisans ücreti ödemeniz zorunlu kılınıyor.

Bulut depolamanızdan aktarma yapın: iLove PDF

Dilerseniz bilgisayarınızdan, dilerseniz ise Dropbox veya Google Drive gibi bulut depolamalardan direkt olarak PDF’inizi yükleyip, hızlıca düzenlemeye başlayabileceğiniz PDF düzenleme programı iLove PDF, kullanabileceğiniz online araçlardan bir tanesi. Özellikle oldukça basit düzenlemelerinizde, işinizi kolaylıkla halledebileceğiniz bir araç olmasıyla birlikte, iLove PDF’e erişmek için herhangi bir program indirmenize gerek yok. Direkt olarak web sitesi üzerinden ücretsiz olarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Hem online, hem de program üzerinden düzenleyebilirsiniz: Sejda

Her ne kadar bir Adobe Acrobat kadar olmasa bile, oldukça kapsamlı bir PDF düzenleme programı olan Sejda, dilerseniz program üzerinden veya web sitesi üzerinden kolaylıkla PDF düzenleyebilmenizi sağlıyor. Sejda ücretli bir uygulama olmakla birlikte, belirli bir sayfa sayısına ve dosya boyutuna kadar online ve ücretsiz bir şekilde işlem yapabilmenizi sağlıyor. Sejda aracını kullanabilmek için üstün yeteneklere ihtiyacınız yok. Oldukça kolay ve basit arayüzü sayesinde, PDF üzerinde yapmak istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu da onu kullanılabilecek en iyi PDF düzenleme programı listesinin içerisinde bulunma ayrıcalığına sahip yapıyor.

Chrome uzantısına sahip PDFCandy

Listemizin son programı ise, sahip olduğu Google Chrome uzantısı ile hızlı bir şekilde PDF işlemi yapabilmenizi sağlayan PDFCandy aracı. Tıpkı iLove PDF’te olduğu gibi, bu araca da bulut dosyalarınızı kolaylıkla ekledikten sonra düzenlemeye başlayabilirsiniz. Yüklediğiniz PDF dosyasını birkaç dakika içerisinde istediğiniz hale getirmek mümkün. İstemediğiniz kısımları kaldırma, yeni görsel veya metin ekleme, altını çizme, boyama ve daha birçok özelliği sunan PDFCandy, hızlı ve kolay bir şekilde PDF düzenleyebilmenizi sağlayan araçlardan bir tanesi.

Sizler için hızlı ve kolay bir şekilde kullanabileceğiniz en iyi 6 PDF düzenleme programı listesini hazırladık. PDF düzenlemek, günümüz iş ve okul hayatında oldukça önemli olan konulardan bir tanesi. Özellikle iş hayatındaysanız, bir PDF’te oldukça hızlı bir şekilde düzenleme yapabilmeniz gerekiyor. Çünkü vakit sizin için oldukça önemli olacaktır. Eğer bir üniversite öğrencisiyseniz ve proje yetiştirmeniz gerekiyorsa da, yine bu tarz PDF düzenleme programları oldukça işinize yarayacaktır. Sizler hangi PDF düzenleme programlarını kullanıyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.