Perseverance, Mars'ta Yaşanan Güneş Tutulmasını Kaydetti [Video]

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NASA'nın Mars'taki kâşifi Perseverance, bir Güneş tutulması olayını kayıt altına almayı başardı. İşte o büyüleyici anlara ait görüntüler...

NASA'nın 2020'de uzaya fırlattığı Mars kâşifi Perseverance, büyüleyici bir olaya tanıklık etti. Perseverance'in kameraları, Mars'ta yaşanan bir Güneş tutulması olayını kaydetmeyi başardı. Gelin bu nadir olayın detayına yakından bakalım.

Mars'ın patatese benzeyen bir uydusu var. Phobos olarak isimlendirilen bu uydu, geçtiğimiz günlerde Güneş ile Mars'ın arasına girdi. İşte Perseverance, o anları kayıt altına almayı başardı.

Mars'ta gerçekleşen Güneş tutulması böyle görünüyordu

Mars Güneş tutulması

Phobos, genel olarak Ay gibi bir uydu değil. Ölçülebilen en geniş yerindeki yarıçapı 12 kilometre civarında olan uydu, yörünge açısından da oldukça dar alanda hareket ediyor. Yapılan ölçümlere göre Phobos'un Mars çevresindeki gezintisi, sadece 7,6 saatte tamamlanıyor. Bunun şöyle bir avantajı oluyor; Dünya'da nadiren gördüğümüz Güneş tutulması olayı, Mars'ta neredeyse her gün yaşanıyor.
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Phobos ile ilgili yeterince bilgi verdiğimize göre artık sizleri Mars'ta yaşanan Güneş tutulması olayı ile baş başa bırakalım.

İşte Mars'ta yaşanan Güneş tutulmasının kameralara yansıyan görüntüsü

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Kaynak : https://www.nasa.gov/missions/mars-2020-perseverance/perseverance-rover/nasas-perseverance-captures-googly-eye-during-solar-eclipse/
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