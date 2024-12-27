Doğal, yanıcı, mineral bir yağ olarak bildiğimiz petrol, birçok farklı kullanım alanına sahiptir. Ulaşım, giyim, ısıtma, ışık ve sanayi bunlardan yalnızca birkaçıdır. Ancak böylesine değerli bir maddenin bazı sebeplerle doğaya veya suya karışması, âdeta bir felaket etkisi yaratır.

Çünkü petrol, her ne olursa olsun yanıcı bir mineral ve aynı zamanda bir kimyasaldır. Bu özellikleri sebebiyle hayvanlara ve insanlara zarar verebilir.

Peki olası bir petrol sızıntısını engellemek, yavaşlatmak veya arındırmak için neler yapılabilir?

Petrol, bazı zamanlar okyanus boyunca ve büyük gemiler aracılığıyla, petrol tankerleri yardımıyla taşınır.

Diğer durumlarda ise tıpkı suyun evlere borulardan akması gibi bir yerden başka bir yere boru hattıyla iletilebilir. Elbette her iki durumda da sızıntıların gerçekleşme ihtimali vardır.

Yine petrol taşıyan tankerler batma veya karaya oturma gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca boru hatları kırılada bilir. İşte tüm bu senaryolarda korkulan olur ve petrol sızıntısı gerçekleşir.

Öte yandan bu sızıntılar hem suda hem de karada meydana gelebilir.

Tarihe bakıldığında en yıkıcı petrol sızıntılarının suda gerçekleştiği de açıkça görülür. Örneğin, tarihin en büyük faciası olarak bilinen Deepwater Horizon’da 46 milyon varil ortadan kaybolmuş, dünyanın en büyük petrol sondaj merkezi havaya uçmuştu.

Suda meydana gelen petrol sızıntıları, karaya göre çok daha yıkıcı olur. Yine sudaki petrol sızıntısını arıtmak çok daha zor bir iştir. Petrol, suda veya suyun yakınlarında yaşayan hayvanlar için ciddi bir tehdittir.

Öyle ki petrol, hayvanlara pek çok farklı şekilde zarar verebilir.

Bu madde, örneğin deniz samurları gibi kürklü hayvanların kürklerinin yalıtkanlığını azaltır. Bu da onların soğuk havalara karşı daha dayanıksız olmalarına sebep olur. Aynı durum kuşlarda da geçerlidir.

Petrol, kuşların tüylerinin su iticiliğini azaltır ve bu sebeple onlar, sıcaktan çok fazla bunalabilir veya çok üşüyebilir. Kuşlar, balıklar, kabuklu deniz canlıları, aslında hemen hemen tüm hayvanlar eğer petrolu yutarsa, bu onları hasta edebilir.

Aynı şekilde petrolü yutan bir balık, başka bir balık tarafından yendiğinde o balık da hastalanabilir. Yine petrol sızıntılarını tüketen veya sızıntıların çevrelerinde yaşayan balıkları tüketen insanlar da risk altına girer.

Petrol sızıntılarını temizlemek için birkaç yol vardır.

Bunlardan ilki, petrolün belirli yerlere ulaşmasını önlemek için fiziksel bir bariyer kullanmak olur. Bu bariyere, bom ismi verilir. Bom, bazı zamanlar petrolü kontrol altında tutma konusunda başarılı olur.

Ayrıca bom, deniz kaplumbağalarının veya kuşların yuvalama alanlarını olası sızıntılardan korumak için de kullanılabilir.

Başka bir yöntem ise sudan petrol yağını ayırmaktır. Bunu yapan birkaç farklı cihaz vardır ancak bu yöntem maalesef her zaman işe yaramaz. Çünkü suya ne kadar petrol karıştığını ve petrol tabakasının ne kadar kalın olduğunu anlamak epey zor bir iştir.

Bu ilk iki yöntem, petrol sızıntısının yakınındaki insanlar ve hayvanlar için en güvenli olanlardır.

Ancak bu yöntemler işe yaramadığında, petrolü temizlemeye yardımcı olmak için farklı yollar da kullanılabilir. İlki, petrolü yakmaktır. Eğer suyun üzerinde çok fazla petrol yüzüyorsa ve bu gözle görülebiliyorsa, petrol suyun içine karışmadan yakma işlemi uygulanabilir.

Bir diğer yol ise sabun gibi çalışan kimyasallar kullanmak olur. Bu kimyasallar, petrolü çok daha küçük parçalara dönüştürür ve arıtılmasını kolaylaştırır.

Özetle petrol sızıntılarını karadan ve sudan temizlemek, aynı zamanda insanlardan ve hayvanlardan uzak tutmak için birçok farklı yöntem uygulanabilir.

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