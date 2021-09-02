Koca: 2 Haftada 335 Bin Yeni Vaka, 4.000 Can Kaybımız Olur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının seyrine ilişkin korkutucu açıklamalarda bulundu. Twitter'dan yaptığı açıklamada sayılarla konuşan Koca, Türkiye'yi bekleyen karamsar tabloyu ortaya koydu. Buna göre aşılama çalışmalarına hız vermezsek yalnızca 2 haftada, 4.000 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verebiliriz.

Koronavirüs pandemisinin başladığı ilk günden beri yaptığı her açıklama gündem olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Eylül 2021 tarihinin günlük koronavirüs vaka tablosunu açıklarken, salgının seyrinin oldukça kritik bir noktaya geldiğini duyurdu. Sözlerine "Bugünkü gibi devam ederse" diye başlayan Koca, korkutucu rakamlar açıkladı. Bu korkutucu rakamların gerçek olmaması için yapılabilecek tek şey ise aşı vurulmak.

Sağlık Bakanı'nın dün paylaştığı tablo, 23 bin 946 yeni koronavirüs vakası olduğunu gösteriyordu. Ayrıca 290 vatandaşımız daha hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. 300 binden fazla testin yapıldığı gün iyileşen vatandaşların sayısı ise 15 bin 164 olarak kayıtlara geçti. Peki Sağlık Bakanı Koca'nın da dediği gibi; Bugünkü gibi devam ederse ne olacak?

Fahrettin Koca'nın ürküten açıklaması şu şekilde:

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre 1 Eylül'deki tablo, eylül ayının ilerleyen günlerinde de benzer bir şekilde devam ederse; 2 haftada 335 bin yeni koronavirüs vakamız olacak. Ayrıca bu süreçte can kaybı sayısı, 4.000'e ulaşacak. Fahrettin Koca, "Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." dedi.

Günlük vaka tablosunda yer alan aşı verilerine baktığımızda, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,24'ünün bir doz, yüzde 60,20'sinin iki doz aşı vurulmuş olduğunu görüyoruz. Bu oranlar, hiç şüphesiz umut verici ancak aşı karşıtlığı yapmaya devam eden vatandaşlar, ne yazık ki bir gün bu oranının daha fazla yükselmesine engel olacaklar. İşte o gün neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.