Phillips, Hem Arkasında Hem Önünde Ekran Olan Monitör Tanıttı

Philips, alıştığımız monitör anlayışını biraz ters yüz eden yeni ekranını duyurdu. Şirketin tanıttığı yeni model, hem önünde hem de arkasında ekran bulunduruyor. Üstelik iki taraf da aynı anda kullanılabiliyor.

Monitör dünyasında son yıllarda daha çok OLED panel, yüksek tazeleme hızı ve ultra geniş ekran yarışını görüyorduk. Philips ise bu kez performans yarışına girmek yerine “Acaba monitörün arkasına da ekran koyarsak ne olur?” diye düşünmüş gibi görünüyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirketin duyurduğu yeni Philips 24B2D5300, ilk bakışta normal bir monitör gibi görünse de arkasına geçtiğiniz anda iş değişiyor. Çünkü cihazın arka kısmında da ikinci bir ekran yer alıyor. Yani monitörün iki tarafı da aktif şekilde görüntü verebiliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Aynı anda iki kişiye görüntü gösterebiliyor

Philips’in yeni monitörü aslında özellikle ofisler ve müşteri hizmetleri noktaları için tasarlanmış durumda. Örneğin bir banka çalışanı ekrana bakarken müşterinin önünde duran tarafta da aynı bilgi gösterilebiliyor. İstenirse iki tarafta tamamen farklı içerikler açmak da mümkün oluyor.

Monitörde iki adet 23,8 inç IPS panel bulunuyor. Her iki ekran da Full HD çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. IPS panel kullanılması sayesinde de ekranların görüş açıları oldukça geniş tutulmuş.

Tek kabloyla görüntü ve şarj desteği sunuyor

Monitörün ilginç tarafı sadece çift ekranlı olması değil. Philips, modern bağlantı tarafını da boş geçmemiş. Cihazda bulunan USB-C bağlantısı sayesinde görüntü aktarımı yapılırken aynı anda dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek de mümkün oluyor.

Üstelik monitör, USB-C üzerinden 65W güç çıkışı verebiliyor. Bu da özellikle ofis kullanıcıları için ekstra adaptör karmaşasını azaltabilecek bir detay gibi görünüyor.

Özellikleri

Özellik Detay Ekran boyutu 23,8 inç x2 Panel tipi IPS Çözünürlük Full HD Yenileme hızı 120 Hz Bağlantı USB-C Güç çıkışı 65W Kullanım Çift taraflı ekran

Philips’in sıra dışı monitörü ilk etapta Avrupa’da satışa çıkacak. Açıklanan fiyat ise 359,99 sterlin seviyesinde. Ürünün Haziran 2026’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.