Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Phillips, Hem Arkasında Hem Önünde Ekran Olan Monitör Tanıttı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Philips, alıştığımız monitör anlayışını biraz ters yüz eden yeni ekranını duyurdu. Şirketin tanıttığı yeni model, hem önünde hem de arkasında ekran bulunduruyor. Üstelik iki taraf da aynı anda kullanılabiliyor.

Phillips, Hem Arkasında Hem Önünde Ekran Olan Monitör Tanıttı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Monitör dünyasında son yıllarda daha çok OLED panel, yüksek tazeleme hızı ve ultra geniş ekran yarışını görüyorduk. Philips ise bu kez performans yarışına girmek yerine “Acaba monitörün arkasına da ekran koyarsak ne olur?” diye düşünmüş gibi görünüyor.

Şirketin duyurduğu yeni Philips 24B2D5300, ilk bakışta normal bir monitör gibi görünse de arkasına geçtiğiniz anda iş değişiyor. Çünkü cihazın arka kısmında da ikinci bir ekran yer alıyor. Yani monitörün iki tarafı da aktif şekilde görüntü verebiliyor.

İçerikten Görseller

Phillips, Hem Arkasında Hem Önünde Ekran Olan Monitör Tanıttı
nkUsd5tffVKqSnj84qLDBD-970-80.jpg
VVbCHgdoWnnjqKf8VpvJ6D-970-80.jpg
veMUSk3pndREFoh6Jf6s3D-650-80.jpg

Aynı anda iki kişiye görüntü gösterebiliyor

nkUsd5tffVKqSnj84qLDBD-970-80.jpg

Philips’in yeni monitörü aslında özellikle ofisler ve müşteri hizmetleri noktaları için tasarlanmış durumda. Örneğin bir banka çalışanı ekrana bakarken müşterinin önünde duran tarafta da aynı bilgi gösterilebiliyor. İstenirse iki tarafta tamamen farklı içerikler açmak da mümkün oluyor.

VVbCHgdoWnnjqKf8VpvJ6D-970-80.jpg

Monitörde iki adet 23,8 inç IPS panel bulunuyor. Her iki ekran da Full HD çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. IPS panel kullanılması sayesinde de ekranların görüş açıları oldukça geniş tutulmuş.

Tek kabloyla görüntü ve şarj desteği sunuyor

veMUSk3pndREFoh6Jf6s3D-650-80.jpg

Monitörün ilginç tarafı sadece çift ekranlı olması değil. Philips, modern bağlantı tarafını da boş geçmemiş. Cihazda bulunan USB-C bağlantısı sayesinde görüntü aktarımı yapılırken aynı anda dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek de mümkün oluyor.

Üstelik monitör, USB-C üzerinden 65W güç çıkışı verebiliyor. Bu da özellikle ofis kullanıcıları için ekstra adaptör karmaşasını azaltabilecek bir detay gibi görünüyor.

Özellikleri

Özellik Detay
Ekran boyutu 23,8 inç x2
Panel tipi IPS
Çözünürlük Full HD
Yenileme hızı 120 Hz
Bağlantı USB-C
Güç çıkışı 65W
Kullanım Çift taraflı ekran

Philips’in sıra dışı monitörü ilk etapta Avrupa’da satışa çıkacak. Açıklanan fiyat ise 359,99 sterlin seviyesinde. Ürünün Haziran 2026’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Monitör

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com