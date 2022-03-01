Kazı Kazan Oynadı, 3 Yılda İki Kez 10 Milyon Dolar Kazandı

ABD’nin New York şehrinin Nassau County bölgesinde yaşayan Juan Hernandez, 3 yıl içerisinde iki kez 10 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi olmayı başardı.

Büyük ikramiyeleri kazanma oranınızın kafanıza uçak düşerek ölme ihtimalinden daha az olduğunu muhtemelen illa ki bir yerde görmüşsünüzdür. Tabii bu olasılık düşük, ancak imkansız değil. Hatta ABD’de yaşayan Juan Hernandez isimli ağabeyimiz için durum çok farklı.

Kendisi bu denli düşük bir olasılığa iki kere nail olabilme şerefini kazanmış bir insan. New York’ta Nassau County’de yaşayan Juan Hernandez, 2019 yılında oynadığı kazı kazan ile 10 milyon dolar kazanmıştı.

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde Hernandez, kazı kazandan ikinci kez 10 milyon dolar kazandı

Hernandez, 2019 yılında bir büfeden aldığı Deluxe kazı kazan oyununun en yüksek ödülü olan 10 milyon doları kazanmıştı. Görünen o ki Hernandez, 2019 yılında gerçekleşen 350 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip New York Piyangosunda en yüksek ödül miktarı olan 10 milyon doları da kazanmayı başarmış.

İki kez piyangoyu vuran Hernandez, hâlâ 2019 yılında kazandığı 10 milyon doları bitiremediğini söyledi. Piyango kazananı, kazandığı ikinci 10 milyon doları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını açıkladı. Hatta bazı insanlara çoktan yardım etmiş bile.

Hernandez’in iki piyangoda da en yüksek ödülü tutturmasının olasılığı 4.600.000’da 1. Evet, eğer siz bu kadar şanslı olsaydınız toplamda 20 milyon dolar ile ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.