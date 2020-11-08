PlayStation tarafında şu anki neslin son konsolu olan PlayStation 4 Pro ile yeni nesil PlayStation 5 arasında birçok farklılık bulunuyor. İki konsol arasındaki farklılıklardan bir tanesi de fan sesinde ortaya çıkıyor.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, önümüzdeki hafta perşembe günü (12 Kasım) ABD, Japonya, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Kanada gibi ülkelerde kullanıcılara sunulacak. Bundan bir hafta sonra (19 Kasım) tüm dünya genelinde satışa çıkacak.

Tabii bu ay içerisinde tüm dünyada satışa çıkacak olan yeni PlayStation'ın şu anki nesle göre birçok farklılığı bulunuyor. İki nesil arasındaki fark hem tasarım tarafında hem de donanım tarafında birbirinden oldukça ayrılıyor. PlayStation 4 Pro ile PlayStation 5'in birbirinden ayrıldığı bir diğer nokta da fan sesi oldu.

PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 fan sesi karşılaştırması

Yukarıdaki videoda görmüş olduğunuz PlayStation 4 Pro, önceli olan PlayStation 4'e göre daha yüksek çözünürlük (4K) destekliyordu. Tabii bununla birlikte bazı donanım özellikleri de daha farklıydı. Pro varyantta ek 1 GB DDR3 RAM, daha iyi bir GPU performansı gibi daha yüksek performans sunacak donanımlar bulunuyor.

PlayStation 4 GPU'su 1,84 TFLOP değerindeyken PlayStation 4 Pro GPU'su 4,2 TFLOP'tu. Bu da Pro varyanttaki 4K çözünürlük desteği için gerekliydi. PlayStation 5 ile şu anki nesil arasındaki donanım farkı burada çok daha net bir şekilde gözler önüne seriliyor çünkü PlayStation 5 GPU'su tam 10,28 TFLOP. Yani PlayStation 5, saniyede 10 trilyon operasyonu yerine getirebiliyor. Ayrıca PlayStation 4 Pro'da 8 GB GDDR5 RAM bulunurken PlayStation 5'te 16 GB GDDR6 RAM bulunuyor.

Peki siz PlayStation 5'in PlayStation 4 Pro'ya oranla bu kadar sessiz çalışan fanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.