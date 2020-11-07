PlayStation 5, Şu Anlık SSD Yükseltmeye Sahip Olmayacak

Sony, The Verge'e yaptığı yeni açıklamada PlayStation 5 oyun konsolunda SSD yükseltme seçeneğinin şu anlık olmayacağını belirtti. Şirket, ilerleyen dönemlerde bu özelliğin olacağını da söyledi.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, 12 Kasım ABD ve diğer seçili ülkelerde satışa sunulacak. Oyun konsolunun bizimle ve tüm dünyayla buluşacağı günse 19 Kasım olacak. Yeni oyun konsolu, yeni nesil grafiklere sahip oyunları oynatabilecek yüksek donanıma ev sahipliği yapacak.

Ancak Sony PlayStation 5 oyun konsolunun belki de en üzücü yanı depolama alanı olacak. Sony, PlayStation 5 konsoluna yalnızca 825 GB'lık depolama alanı koymuştu. Üstelik yeni çıkan bilgiye göre bu depolama alanının 667 GB'lık kısmı kullanılabiliyordu. Bu da oyuncuların PlayStation 5'in depolama alanını artırıp artıramayacaklarını merak etmelerine neden olmuştu.

Depolama alanını yükseltme şimdilik olmayacak:

Oyuncuların bu sorusuna resmi bir cevap bugün Sony tarafından verildi. Sony ile iletişime geçen The Verge, PlayStation 5'in SSD depolamasını yükseltme seçeneğinin konsol çıkış yaptığı zaman mevcut olmayacağını belirtti. Sony, bu özelliği 'gelecek bir güncelleme için' sakladığını ifade etti.

Peki Sony'yi özelliği sunmaktan geri tutan şey neydi? PlayStation donanım mimarı Mark Cerny, mart ayında yaptığı konuşmada aslında bunun bir açıklamasını vermişti. Cerny, her M.2 SSD'nin PlayStation 5'e yetecek kadar hızlı ve ince olmadığını ya da Sony'nin I/O kontrolcüsüyle uyumlu olmadığını belirtmişti.

Sony, bu yılın sonlarına doğru M.2 SSD'lerle uyumluluk testleri yapacağına dair söz de vermişti. Dolayısıyla PlayStation 5 oyun konsolunun sınırlı depolama alanından kurtulmak için biraz daha beklememiz gerekecek. Yeni SSD'ler çıkıncaya kadar muhtemelen oyunları tek tek oynamak zorunda kalacağız.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, bundan üç gün önce Amazon Türkiye'de ön siparişe açılmıştı. 8.299 TL'lik fiyat etiketiyle ön siparişe açılan konsolun stokları dakikalar içinde tükenmişti. Bu da konsolun fiyatına rağmen oyunseverlerin ilgisinden mahrum kalmayacağını gösteriyordu.