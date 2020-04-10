DualSense’le Tam Uyumlu PlayStation 5 Konsept Tasarımı

LetsGoDigital'dan bir tasarımcı, Sony'nin tanıttığı DualSense kontrol cihazına uyacak bir PlayStation 5 konsepti geliştirdi. Konsept, PlayStation 5 serisinin çok sade bir tasarımla gelebileceğini gösterdi.

Oyun dünyasının merakla Sony’nin yeni nesil PlayStation konsolunu beklediği günlerde Sony, herkese ters köşe yaparak hiç beklenmedik bir anda yeni bir ürününü tanıtmıştı. Bu ürün, şirketin yeni nesil konsolu PlayStation 5 ile gelecek DualSense kontrol cihazıydı.

Sony tarafından 3 gün önce tanıtılan DualSense; sade ve şık tasarımıyla neredeyse herkesin beğenisini toplamayı başardı. PlayStation 5 ailesinin tanıtılan ilk ürünü olan DualSense, özellikleriyle her ne kadar bizi cezbetmiş olsa da elbette akıllarda bir soru oluştu; DualSense böyle olacaksa PlayStation 5 nasıl olacaktı?

DualSense'le uyumlu konsept PS5 tasarımı:

Bildiğiniz üzere Sony, yeni nesil oyun konsolunu gizlemek konusunda bugüne kadar oldukça iyi bir yol izledi. Şirketin yeni konsoluna dair neredeyse hiçbir güvenilir bilgiye erişemedik. Hatta cihazın tasarımına dair en ufak kesinlik taşıyan bir görüntü bile görmedik ancak tasarımcılar sayesinde PlayStation 5’in nasıl gözükeceğine dair bazı ipuçlarına sahip olduk.

İşte bugün, Sony PlayStation 5 ailesine katılan DualSense kontrol cihazıyla uyumlu yeni bir tasarım daha yayınlandı. LetsGoDigital'dan Giuseppe Spinelli tarafından yapılan tasarım, PlayStation 5 serisinin ne kadar sade ve şık bir görünüme sahip olabileceğine ışık tuttu.

Giuseppe Spinelli, PlayStation 5’in tasarımını yaparken konsolla birlikte gelecek olan DualSense kontrol cihazından ilham aldı. Tasarımcı, DualSense ile uyumlu ve bir bütünlük sağlayan bir konsept üretmeyi amaçladı ve bize göre bunu başardı.

Giuseppe Spinelli’nin konseptinde görünüm dışında diğer bileşenlere de önem verildi. Tasarımcı; HDMI, Ethernet ve diğer girişleri konsolun arka kısmına yerleştirdi. Ayrıca paylaşılan görselden anlaşılabileceği üzere konsept konsol tasarımı, PlayStation 5’in hem yatay hem dikey pozisyonda kullanılabileceğini gösteriyor. Tabii tüm bunların bir konsept tasarım olduğunu ve kesinlik taşımadığını tekrar hatırlatalım.