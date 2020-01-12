Geçtiğimiz günlerde, PlayStation’un dişli rakiplerinden biri olan Xbox’un yeni nesil oyun konsolunun exclusive oyuna sahip olarak çıkmayacağı açıklanmıştı. Sony’nin içerisinden çıkan bir bilgi, yeni nesil PlayStation’un exclusive oyunlarla birlikte piyasaya sürüleceğini öne sürdü.

Oyun konsolu sektörü gün geçtikçe daha fazla karşımıza çıkmaya başladı. Bunun sebebi, bu sektörün önde gelen şirketleri olan Sony ve Microsoft’un yeni nesil oyun konsollarını bu senenin sonunda piyasaya sürmeyi planlamaları. İki şirket de yeni nesil konsolları hakkında küçük küçük bilgiler veriyor olsa da internet üzerinde birçok bilgi dolanmaya devam ediyor. Bu seferki haberimiz Sony’nin piyasaya süreceği PlayStation 5 konsolu ile ilgili.

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj yapan Xbox Game Studios yöneticisi Matt Booty, yeni nesil Xbox Series X konsolunun piyasaya sürüldüğü zaman herhangi bir exclusive oyuna sahip olmayacağını açıklamıştı. Konsolun piyasaya sürülmesinden itibaren en az bir yıl geçmeden exclusive oyun yayınlamayacaklarını belirten Matt Booty, bunun sebebini ‘oyuncuların hiçbir oyundan mahrum kalmaması gerektiği olarak’ açıklıyor. Sony ise Microsoft’un izlediği bu stratejiyi yeni oyun konsolunda kullanmayacak gibi duruyor.

PlayStation 5, exclusive oyunlarla birlikte piyasaya sürülebilir

Raporlara göre Sony, sene sonunda piyasaya sürmeyi planladığı PlayStation 5 konsolu ile birlikte birkaç adet exclusive oyun yayınlamayı planlıyor. Şirket içerisindeki bir kaynaktan alınan bilgilere göre geliştiriciler birkaç PlayStation 5 oyunu üzerinde çalışıyorlar ancak bu oyunların ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sony, yeni konsolunu piyasaya sürdüğünde bu konsolu birkaç adet oyunla taçlandırmak istiyor.

Oyun konsolu üreticileri genelde yeni oyun konsollarını piyasaya sürdüklerinde iyi bir satış yakalayabilmek için bu konsolları exclusive oyunlarla taçlandırırlar. Bu şekilde yeni oyunları oynamak isteyen bütün oyuncuların yeni nesil oyun konsolunu satın almaları gerekiyor. Eğer yeni nesil oyun konsolunu satın alacak bir oyun tutkunuysanız bu sizin için bir problem olmayabilir ancak bütçeniz yeni oyun konsolu satın almaya yetmiyorsa ancak piyasaya sürülen oyunu oynamak istiyorsanız bu durum biraz can sıkıcı bir hal alıyor.