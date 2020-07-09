PlayStation 5'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu İddiası

Büyük bir heyecanla beklenen PlayStation 5'in Türkiye fiyatı sızdırıldı. Posta Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; bir teknoloji mağazasından alınan stok bilgisi, PlayStation 5'in fiyat bilgisini ortaya koyuyor. Ancak sızdırılan bu fiyatın optik disk olan sürüme mi yoksa Digital Edition sürüme mi ait olduğu bilinmiyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bu yıl sonunda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i oyunseverlerin beğenisine sunacak. Heyecan verici özelliklere sahip olan konsolun video oyun sektöründe çığır açacağı düşünülürken, PlayStation 5'in fiyatı da büyük bir merak konusu.

Sony, bugüne kadar fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak teknik eleştirmenler, bu oyun konsolunun fiyatı ile ilgili bazı belirlemelerde bulundular. Aslına bakacak olursak bizler de Webtekno ekibi olarak PlayStation 5'le ilgili olarak muhtemel bir fiyat açıklamıştık. Şimdi yaşanan bir gelişme ise PlayStation 5'in Türkiye fiyatının belli olmuş olabileceğini gözler önüne seriyor.

Posta'dan Onur Binay'ın yaptığı habere göre PlayStation 5'in fiyatı sızdırılmış durumda. Bir teknoloji mağazasının stoklarından elde edilen görüntüleri paylaşan Posta'ya göre Sony'nin yeni nesil oyun konsolu Türkiye'de 7.999 TL fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatın optik disk girişi için olan versiyona mı yoksa Dijital Edition'a mı ait olduğu şu an için bilinmiyor.

İşte sızdırılan o görsel

Posta Gazetesi aracılığıyla sızdırılan fiyatın gerçeği ne kadar yansıttığını bilmek şu an için mümkün değil. Ayrıca ülkemizdeki dolar kuru da sürekli bir değişkenlik içerisinde. Dolayısıyla Sony'nin yeni oyun konsolu, Türkiye'de satışa çıktığında daha farklı bir fiyatla karşılaşabiliriz. Ancak gerek biz gerekse ülkemizdeki diğer teknoloji kanallarının beklentisi PlayStation 5'in fiyatının en az 7.000 TL olacağı yönünde. Dolayısıyla 7.999 TL ülkemizdeki oyunseverleri pek şaşırtmayacak.

PlayStation 5'in tanıtımına eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz fiyat hesaplaması, konsolun ülkemizde minimum 7500 TL dolaylarında satılacağını göstermişti. Söz konusu sızıntıdaki fiyat beklentimizin üzerinde olsa da artık fiyat aralığının netleştiğini söyleyebiliriz.

Sony, bugüne kadar PlayStation 5'le ilgili pek çok açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamalar daha çok, yeni oyun konsolunun teknik özellikleriyle ilgiliydi. Fiyatla ilgili olarak ise herhangi bir açıklama yapılmadı ve bir ipucu da verilmedi. Ancak geçmiş yıllarla günümüz koşulları arasında kıyaslama yapan eleştirmenler, PlayStation 5'in 500 dolar seviyelerinde olabileceğini açıkladılar. Ancak son söz yine Sony tarafından söylenecek.

PlayStation 5, oyunseverlere benzersiz bir deneyim sunacak. 825 GB kapasiteli bir SSD ile birlikte gelecek olan konsol, bekleme süresini minimalize edecek. Ayrıca PlayStation 5, görsel açıdan da oyunseverleri kendine hayran bırakacak. Yapılan açıklamalara göre bu oyun konsolunda 8K çözünürlük desteği de bulunacak. Tüm bu detaylar ve PlayStation 5'le ilgili merak edilen diğer her şey, bu yıl sonunda gün yüzüne çıkmış olacak.

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