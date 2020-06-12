Sony Başkanı, PS5'in Neden 'Böyle' Tasarlandığını Açıkladı

Sony Interactive Entertainment (SIE) Başkanı Jim Ryan, BBC'ye verdiği bir röportajda dün gece itibarıyla tanıtılan PlayStation 5'le ilgili konuştu. Konsolla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Ryan, PlayStation 5 tasarımının nereden çıktığını ve hangi düşüncenin ürünü olduğunu açıkladı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Türkiye saati ile dün gece 11'de yeni oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttı. Video oyun sektörünün uzunca bir süredir yakından takip ettiği PlayStation 5, dün düzenlenen etkinlikle tasarımını herkese göstermiş oldu. PlayStation 5'in tanıtılmasıyla birlikte oyunseverler, bir anda ikiye bölündüler. Bazı oyunseverler bu konsolun tasarımına hayran kaldıklarını belirtirken bazıları ise konsolu beğenmediler ve hatta dalga geçtiler.

PlayStation 5'in tasarımını beğensek de beğenmesek de Sony, dün yaptığı tanıtımla son sözünü söyledi. Yani eğer yeni PlayStation 5'in sunduğu hizmetlerden faydalanmak istiyorsak bu tasarımı bağrımıza basmak zorundayız. Peki Sony, PlayStation 5 için neden böyle bir tasarım dili tercih etti? Sony Interactive Entertainment (SIE) Başkanı Jim Ryan, BBC'ye verdiği bir röportajla PlayStation 5 tasarımının ardında yatan düşünceyi açıkladı.

PlayStation 5'in çok konuşulan tasarımı bu şekilde

Jim Ryan, PlayStation 5'in insanların yaşam alanlarında bulunacağını ve dolayısıyla da şık görünmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani Sony, PlayStation 5'in yalnızca bir oyun kutusundan ibaret olmasındansa sergilemek isteyebileceğiniz bir 'obje' olmasını istemiş. Söz konusu tasarımın PlayStation 5 için iyi bir tercih olduğunu söyleyen Ryan, tasarımın bahsedildiği kadar radikal olduğunu düşünmüyor.