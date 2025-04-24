PlayStation Plus'tan mayısta kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplamda 22 oyunu denemeniz için yaklaşık 1 ayınız var.

Sony, aylık ücretli abonelik sistemi PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyordu. Şimdi ise mayıs ayında PS Plus’tan hangi oyunların gideceği belli oldu.

Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 22 oyun maalesef PlayStation Plus’tan kaldırılacak. Yani bu oyunları denemek için son şansınız. Aşağıdan kalkacak oyunlara ulaşabilirsiniz. Bu oyunlar, Extra ve Deluxe abonelerinin erişebildiği oyunları kapsıyor

PlayStation Plus’tan mayısta kaldırılacak oyunlar

GTA V (PS5, PS4)

MotoGP 24 (PS5, PS4)

The Sims 4: Island Living (PS5, PS4)

Resistance: Fall of Man (PS Plus Deluxe)

Resistance 2 (PS Plus Deluxe)

Walkabout Mini Golf (PS Plus Deluxe)

Synth Riders (PS Plus Deluxe)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PS Plus Deluxe)

Before Your Eyes (PS Plus Deluxe)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS Plus Deluxe)

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4)

Stranded: Alien Dawn (PS5, PS4)

The LEGO Movie 2 Videogame (PS5)

Ghostrunner (PS5, PS4)

Payday 2: Crimewave Edition (PS4)

Bloodstained: Ritual of the Night (PS4)

Journey to the Savage Planet (PS5, PS4)

Portal Knights (PS4)

Enter the Gungeon (PS4)

Batman: Arkham Knight (PS4)

inFAMOUS: Second Son (PS4)

*Yanında PS Deluxe yazan oyunlara yalnızca Deluxe aboneleri erişebiliyor. Diğerlerine Extra abonelerinin de erişimi var.

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı 22 Mayıs 2025 tarihinde PS Plus'tan kaldırılacak. Yani onları deneyimlemek için yaklaşık 1 aylık süreniz var.