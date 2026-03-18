PlayStation Portal'a "1080p Yüksek Kalite" Güncellemesi Geldi: İşte Tüm Yenilikler!

Sony, 2023'te piyasaya sürdüğü PlayStation Portal'a güncellemelerle yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

PlayStation Portal için beklenen büyük güncelleme nihayet geldi. İlk çıktığında sınırlı özellikleri nedeniyle eleştirilen cihaz, bugün önemli bir güncelleme aldı.

2023’te piyasaya sürüldüğünde yalnızca PS5 üzerinden Remote Play ile oyun oynatabilen PlayStation Portal, geçtiğimiz yıl Sony tarafından eklenen bulut oyun desteğiyle önemli bir sıçrama yapmıştı. Şimdi ise bu dönüşüm, yeni güncellemeyle bir üst seviyeye taşınıyor.

1080p “yüksek kalite” seçeneği geldi

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, yeni eklenen 1080p yüksek kalite modu. Bu mod sayesinde oyunlar daha yüksek bitrate ile çalışıyor, yani daha net ve keskin görüntüler sunuluyor.

Ancak bu kalite artışının bir bedeli var, o da elbette daha fazla internet kullanımı. Sorunsuz bir deneyim için en az 15 Mbps bağlantı hızı öneriliyor. Zayıf bağlantılarda ise performans sorunları yaşanabiliyor. Yine de 15 Mbps hız artık fazlasıyla yaygın olduğundan bir sorun yaşamanız pek mümkün değil.

Arayüz de baştan tasarlandı

Güncelleme sadece görüntü kalitesiyle sınırlı değil. Kullanıcı deneyimini iyileştiren birçok arayüz yeniliği de dikkat çekiyor:

Oyun paketleri için yenilenmiş detay sayfası

Çok oyunculu oyunlarda daha belirgin davet bildirimleri

Kupa bildirimlerinde isim ve görselin net şekilde gösterilmesi

Platin kupalar için özel animasyon

Daha gelişmiş oyun arama ekranı

QR kod ile kolay giriş ve hesap oluşturma süreci

