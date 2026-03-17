Sony, PS5 Pro İçin Merakla Beklenen PSSR Güncellemesini Sundu: İşte PSSR Desteğine Sahip Tüm Oyunlar!

Sony, PS5 Pro için PSSR güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni güncelleme ile ilk etapta birçok oyunda PSSR desteği bulunacak.

Sony, PS5 Pro kullanıcılarının uzun süredir beklediği PSSR güncellemesini yayımlamaya başlıyor. Şirket, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisinin geliştirilmiş sürümünü kullanıma sunarak oyunlarda görüntü kalitesini ve performansı ciddi şekilde artırmayı hedefliyor.

An itibarıyla dağıtılmaya başlayan yeni PSSR teknolojisi, önümüzdeki günlerde tüm PS5 Pro kullanıcılarına kademeli olarak ulaşacak. Sony’ye göre bu güncelleme daha stabil görüntü, ince detaylarda daha yüksek netlik ve desteklenen oyunlarda daha tutarlı performans sağlayacak.

PSSR güncellemesini alacak ilk oyunlar

Yeni teknoloji şimdiden birçok büyük yapım tarafından desteklenmeye başladı. PSSR teknolojisinden yararlanacak ilk oyunlar arasında şu yapımlar yer alıyor:

Silent Hill f

Silent Hill 2

Dragon Age: The Veilguard

Alan Wake 2

Control

Senua’s Saga: Hellblade II

Final Fantasy VII Rebirth

Nioh 3

Rise of the Ronin

Resident Evil Requiem

Monster Hunter Wilds

Dragon’s Dogma 2

Daha fazla oyun yolda

Liste bununla sınırlı değil. Crimson Desert, 19 Mart’taki çıkışıyla birlikte PSSR desteği sunacak. Ayrıca Assassin’s Creed Shadows ve Cyberpunk 2077 için de PSSR güncellemesi geleceği açıklandı.

Sony ayrıca gelecekte piyasaya çıkacak çoğu PS5 Pro oyununda geliştirilmiş PSSR teknolojisinin standart olarak bulunacağını belirtiyor.