Telefon Almayı Düşünenler Gelsin! Türkiye'de Satılan En İyi Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar

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Dünyanın en önde gelen telefon markalarından olan Xiaomi, ülkemizde de birçok farklı modelle karşımıza çıkıyor. Peki 2025 yılında Türkiye'de satılan en iyi Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar hangileri. Gelin telefon alırken çok işinize yarayacak bu listeye göz atalım.

Akıllı telefonlar vazgeçilmez bir parçamız hâline geldikleri için kullanıcılar en iyilerini almak istiyor. Tabii ki çok fazla marka olması da karar vermeyi zorlaştırıyor. En çok tercih edilen markalardan biri Xiaomi diyebiliriz. Peki Xiaomi’nin 2025 yılında sunduğu en iyi telefonlar hangileri?

Bu içeriğimizde şu anda piyasadaki en iyi Xiaomi markalı telefonlara bakıyoruz. Listemizde hem Xiaomi, hem de alt markalar Redmi ve POCO telefonlar yer alıyor. Sadece ülkemizde resmî olarak satışa sunulan modelleri eklediğimizi belirtmeden geçmeyelim. Aşağıdan her bütçeye uygun farklı segmentlerden en iyi Xiaomi telefonları görebilirsiniz.

Her bütçeye uygun en iyi Xiaomi markalı telefonlar

Xiaomi

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi Mix Flip

Redmi

  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 13

POCO

  • POCO F7 Ultra
  • POCO F7 Pro
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7
  • POCO M7 Pro
  • POCO F6

Xiaomi 15 Ultra

Ekran 6,73 inç WQHD, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 16 GB
Depolama 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5410 mAh (90W)
İşletim sistemi HyperOS 2 
Renk Beyaz, siyah, Gümüş krom
Boyutlar ve ağırlık
  • 161,3 mm x 75,3 mm x 9,35 mm
  • 226 gram

Xiaomi 15

Ekran 6,36 inç, 2670 x 1200, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 32 MP 
Batarya 5240 mAH (90W)
İşletim sistemi HyperOS 2
Renk Beyaz, Likit Gümüş, Siyah, Yeşil
Boyutlar ve ağırlık
  • 152,3 mm x 71,2 mm x 8,08 mm
  • 191 gram 

Xiaomi 14 Ultra

Ekran 6,73 inç, 3200x1440, 120 Hz, 3000 nit, LTPO AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3
RAM 16 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5000 mAh (90W)
İşletim sistemi HyperOS
Renk Beyaz, siyah
Boyutlar ve ağırlık
  • 161,4 x 75,3 x 9,20 mm
  • 219,8 gram

Xiaomi 14T Pro

Ekran 6,67 inç, 2712 x 1220, 144 Hz, 4000 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 9300+
RAM 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5000 mAh (120W)
İşletim sistemi HyperOS
Renk

Titan grisi, Titan mavisi, Titan siyahı
Boyutlar ve ağırlık
  • 160,4 mm x 75,1 mm x 8,39 mm
  • 209 gram

Xiaomi Mix Flip

Ekran
  • İç ekran: 6,86 inç, 120 Hz, 2912x1224, 3000 nit, AMOLED
  • Dış ekran: 4,01 inç, 120 Hz, 1392x1208, 3000 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP 
Ön kamera 32 MP
Batarya 4780 mAh (67W)
İşletim sistemi HyperOS 
Renk Siyah, Mor
Boyutlar ve ağırlık
  • 167,5 mm (Açık Halde), 85,54 mm (Katlı Halde) yükseklik
  • 74,02 mm genişlik
  • 7,6 mm (Taban), 7,8 mm (Kapak), 15,99 mm (katlı) kalınlık
  • 192 gram

Redmi Note 14 Pro+

Ekran 6,67 inç, 2712 x 1220, 120 Hz, 3000 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 7s Gen 3
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 5110 mAh (120W)
İşletim sistemi HyperOS
Renk Buz mavisi, Gece yarısı siyahı, Lavanta moru
Boyutlar ve ağırlık
  • 162,53 mm x 74,67 mm x 8,75 mm
  • 210,14 gram

Redmi Note 14 Pro

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, 2712 x 1220, 3000 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 7300 Ultra
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera 20 MP 
Batarya 5110 mAh (45W)
İşletim sistemi HyperOS
Renk Gece yarısı siyahı, Lavanta moru, Mercan yeşili
Boyutlar ve ağırlık
  • 162,33 x 74,42 x 8,4 mm
  • 190 gram

Redmi Note 14

Ekran 6,67 inç, 2400 x 1080, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Helio G99 Ultra
RAM 8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 108 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 5500 mAh (33W)
İşletim sistemi HyperOS
Renk Gece yarısı siyahı, Okyanus mavisi, Sisli mor
Boyutlar ve ağırlık
  • 163,25 x 76,55 x 8,16 mm
  • 196,5 gram 

Redmi Note 13 Pro

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, 2400 x 1080, 1300 nit
İşlemci MediaTek Helio G99 Ultra
RAM 8/12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya 5000 mAh (67W)
İşletim sistemi MIUI 14
Renk Gece siyahı, Orman yeşili, Lavanta moru
Boyutlar ve ağırlık
  • 161,1 x 74,95 x 7,98 mm
  • 188 gram

Redmi 14S

Ekran 6,67 inç, 2400 x 1080, 120 Hz, 1300 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Helio G99-Ultra
RAM 8/12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya 5000 mAh (67W)
İşletim sistemi HyperOS
Renk Gece yarısı siyahı, Kozmik mor, Okyanus mavisi
Boyutlar ve ağırlık
  • 161,1 x 74,95 x 7,98 mm
  • 179 gram

POCO F7 Ultra

Ekran 6,67 inç, 3200x1440, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 16 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 32 MP 
Ön kamera 32 MP
Batarya 5300 mAh (120W)
İşletim sistemi HyperOS 2 
Renk Sarı, siyah
Boyutlar ve ağırlık
  • 160,26 x 74,95 x 8,39 mm
  • 212 gram

POCO F7 Pro

Ekran 6,67 inç, 3200x1440, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 
RAM 12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 6000 mAh (90W)
İşletim sistemi HyperOS 2
Renk Gümüş, mavi, siyah
Boyutlar ve ağırlık
  • 160,26 x 74,95 x 8,12 mm
  • 206 gram

POCO X7 Pro

Ekran 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 8400 Ultra
RAM 8/12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 6000 mAh (90W)
İşletim sistemi HyperOS 2
Renk Sarı, siyah, yeşil
Boyutlar ve ağırlık
  • 160,75 x 75,24 x 8,29 mm
  • 195 gram

POCO X7

Ekran 6,67 inç, AMOLED, 2712 x 1220, 120 Hz
İşlemci MediaTek Dimensity 7300 Ultra
RAM 8/12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera 20 MP 
Batarya 5110 mAh (45W)
İşletim sistemi Xiaomi HyperOS
Renk Siyah, gümüş, yeşil
Boyutlar ve ağırlık
  • 162,33 x 74,42 x 8,4 mm
  • 185,5 gram

POCO M7 Pro

Ekran 6,67 inç, 2400x1080, 120 Hz, 2100 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 7025 Ultra
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 5110 mAh (45W)
İşletim sistemi HyperOS
Renk Gümüş, mor, yeşil
Boyutlar ve ağırlık
  • 162,4 x 75,7 x 7,99 mm
  • 190 gram

POCO F6

Ekran 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 2400 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8s Gen 3
RAM 8/12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 5000 mAh (90W)
İşletim sistemi HyperOS
Renk Siyah, Titanyum, Yeşil
Boyutlar ve ağırlık
  • 160,5 x 74,4 x 7,8 mm
  • 179 gram

Türkiye'de satışta olan en iyi Xiaomi, Redmi ve POCO markalı telefonlar bu şekildeydi. Eğer yeni bir telefon almak istiyorsanız ve Xiaomi'yi düşünüyorsanız bütçenize göre yukarıda gördüğünüz telefonlardan birini tercih edebilirsiniz. Peki sizce bu cihazlardan en iyisi hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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