Dünyanın en önde gelen telefon markalarından olan Xiaomi, ülkemizde de birçok farklı modelle karşımıza çıkıyor. Peki 2025 yılında Türkiye'de satılan en iyi Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar hangileri. Gelin telefon alırken çok işinize yarayacak bu listeye göz atalım.

Akıllı telefonlar vazgeçilmez bir parçamız hâline geldikleri için kullanıcılar en iyilerini almak istiyor. Tabii ki çok fazla marka olması da karar vermeyi zorlaştırıyor. En çok tercih edilen markalardan biri Xiaomi diyebiliriz. Peki Xiaomi’nin 2025 yılında sunduğu en iyi telefonlar hangileri?

Bu içeriğimizde şu anda piyasadaki en iyi Xiaomi markalı telefonlara bakıyoruz. Listemizde hem Xiaomi, hem de alt markalar Redmi ve POCO telefonlar yer alıyor. Sadece ülkemizde resmî olarak satışa sunulan modelleri eklediğimizi belirtmeden geçmeyelim. Aşağıdan her bütçeye uygun farklı segmentlerden en iyi Xiaomi telefonları görebilirsiniz.

Her bütçeye uygun en iyi Xiaomi markalı telefonlar

Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi Mix Flip

Redmi

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

Redmi Note 13 Pro

Redmi 13

POCO

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO X7 Pro

POCO X7

POCO M7 Pro

POCO F6

Xiaomi 15 Ultra

Ekran 6,73 inç WQHD, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB Depolama 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 200 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5410 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS 2 Renk Beyaz, siyah, Gümüş krom Boyutlar ve ağırlık 161,3 mm x 75,3 mm x 9,35 mm

226 gram

Xiaomi 15

Ekran 6,36 inç, 2670 x 1200, 3200 nit, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5240 mAH (90W) İşletim sistemi HyperOS 2 Renk Beyaz, Likit Gümüş, Siyah, Yeşil Boyutlar ve ağırlık 152,3 mm x 71,2 mm x 8,08 mm

191 gram

Xiaomi 14 Ultra

Ekran 6,73 inç, 3200x1440, 120 Hz, 3000 nit, LTPO AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5000 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS Renk Beyaz, siyah Boyutlar ve ağırlık 161,4 x 75,3 x 9,20 mm

219,8 gram

Xiaomi 14T Pro

Ekran 6,67 inç, 2712 x 1220, 144 Hz, 4000 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9300+ RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5000 mAh (120W) İşletim sistemi HyperOS Renk Titan grisi, Titan mavisi, Titan siyahı Boyutlar ve ağırlık 160,4 mm x 75,1 mm x 8,39 mm

209 gram

Xiaomi Mix Flip

Ekran İç ekran : 6,86 inç, 120 Hz, 2912x1224, 3000 nit, AMOLED

: 6,86 inç, 120 Hz, 2912x1224, 3000 nit, AMOLED Dış ekran: 4,01 inç, 120 Hz, 1392x1208, 3000 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 4780 mAh (67W) İşletim sistemi HyperOS Renk Siyah, Mor Boyutlar ve ağırlık 167,5 mm (Açık Halde), 85,54 mm (Katlı Halde) yükseklik

74,02 mm genişlik

7,6 mm (Taban), 7,8 mm (Kapak), 15,99 mm (katlı) kalınlık

192 gram

Redmi Note 14 Pro+

Ekran 6,67 inç, 2712 x 1220, 120 Hz, 3000 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 7s Gen 3 RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 20 MP Batarya 5110 mAh (120W) İşletim sistemi HyperOS Renk Buz mavisi, Gece yarısı siyahı, Lavanta moru Boyutlar ve ağırlık 162,53 mm x 74,67 mm x 8,75 mm

210,14 gram

Redmi Note 14 Pro

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, 2712 x 1220, 3000 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 20 MP Batarya 5110 mAh (45W) İşletim sistemi HyperOS Renk Gece yarısı siyahı, Lavanta moru, Mercan yeşili Boyutlar ve ağırlık 162,33 x 74,42 x 8,4 mm

190 gram

Redmi Note 14

Ekran 6,67 inç, 2400 x 1080, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Helio G99 Ultra RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 108 MP + 2 MP + 2 MP Ön kamera 20 MP Batarya 5500 mAh (33W) İşletim sistemi HyperOS Renk Gece yarısı siyahı, Okyanus mavisi, Sisli mor Boyutlar ve ağırlık 163,25 x 76,55 x 8,16 mm

196,5 gram

Redmi Note 13 Pro

Ekran 6,67 inç, 120 Hz, 2400 x 1080, 1300 nit İşlemci MediaTek Helio G99 Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (67W) İşletim sistemi MIUI 14 Renk Gece siyahı, Orman yeşili, Lavanta moru Boyutlar ve ağırlık 161,1 x 74,95 x 7,98 mm

188 gram

Redmi 14S

Ekran 6,67 inç, 2400 x 1080, 120 Hz, 1300 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Helio G99-Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (67W) İşletim sistemi HyperOS Renk Gece yarısı siyahı, Kozmik mor, Okyanus mavisi Boyutlar ve ağırlık 161,1 x 74,95 x 7,98 mm

179 gram

POCO F7 Ultra

Ekran 6,67 inç, 3200x1440, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 32 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5300 mAh (120W) İşletim sistemi HyperOS 2 Renk Sarı, siyah Boyutlar ve ağırlık 160,26 x 74,95 x 8,39 mm

212 gram

POCO F7 Pro

Ekran 6,67 inç, 3200x1440, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6000 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS 2 Renk Gümüş, mavi, siyah Boyutlar ve ağırlık 160,26 x 74,95 x 8,12 mm

206 gram

POCO X7 Pro

Ekran 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8400 Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6000 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS 2 Renk Sarı, siyah, yeşil Boyutlar ve ağırlık 160,75 x 75,24 x 8,29 mm

195 gram

POCO X7

Ekran 6,67 inç, AMOLED, 2712 x 1220, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 20 MP Batarya 5110 mAh (45W) İşletim sistemi Xiaomi HyperOS Renk Siyah, gümüş, yeşil Boyutlar ve ağırlık 162,33 x 74,42 x 8,4 mm

185,5 gram

POCO M7 Pro

Ekran 6,67 inç, 2400x1080, 120 Hz, 2100 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 20 MP Batarya 5110 mAh (45W) İşletim sistemi HyperOS Renk Gümüş, mor, yeşil Boyutlar ve ağırlık 162,4 x 75,7 x 7,99 mm

190 gram

POCO F6

Ekran 6,67 inç, 2712x1220, 120 Hz, 2400 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 20 MP Batarya 5000 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS Renk Siyah, Titanyum, Yeşil Boyutlar ve ağırlık 160,5 x 74,4 x 7,8 mm

179 gram

Türkiye'de satışta olan en iyi Xiaomi, Redmi ve POCO markalı telefonlar bu şekildeydi. Eğer yeni bir telefon almak istiyorsanız ve Xiaomi'yi düşünüyorsanız bütçenize göre yukarıda gördüğünüz telefonlardan birini tercih edebilirsiniz. Peki sizce bu cihazlardan en iyisi hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.