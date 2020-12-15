Mastercard ve Visa'nın geçtiğimiz günlerde Pornhub'a kendi kartları üzerinden ödeme yapma işlemini askıya almasının ardından Pornhub, Premium üyelik ödemeleri için yalnızca kripto para kabul etmeye başladı.

Mastercard ve Visa geçtiğimiz günlerde, dünyanın en çok ziyaret edilen yetişkin içerikli video sitesi Pornhub'a kendi kartları üzerinden ödeme yapma işlemlerini askıya almıştı. Pornhub'a onaylanmamış kullanıcılar tarafından yüklenen, erişkin olmayan çocukların yer videoların olduğu iddiası üzerine atılan bu adımın ardından Pornhub, çözümü kripto paralarda buldu.

2020, Pornhub için hareketli bir yıl oldu. Pandemi ve karantina uygulamaları sebebiyle yaşanan yoğunluğun yanında Pornhub, The New York Times'ta yayınlanan bir haberle birlikte kendini bambaşka bir gündemin içinde buldu.

'The Children of Pornhub' (Pornhub'ın Çocukları) başlıklı bu haberde, sitenin herkesin bilmesine ve görmesine rağmen konuşmadığı bir yanından bahsediliyordu ve oldukça çarpıcı iddialar yer alıyordu. Yazının ardından Mastercard ve Visa önemli bir adım atarak premium üyelik ödeme işlemlerini durdurdu.

Ardından Pornhub aldığı bir kararla onaylanmamış tüm hesaplar tarafından yüklenen videoları arşivinden kaldıracağını duyurdu ve yaklaşık 9 milyon video platformdan kaldırıldı. Aynı zamanda Pornhub bundan sonra sadece resmi içerik ortakları ve Pornhub Model Programı üyelerin platforma video yükleyebileceğini açıkladı.

Premium üyelik ödemeleri artık kripto paralar ile yapılacak:

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve aldığı kararlarla imajını kurtarmaya çalışan Pornhub, premium üyelik ödemeleri için ise çareyi kripto paralarda buldu. Artık premium üye olmak isteyen kişiler yalnızca Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi kripto para birimleri ile ödeme yapabilecekler.