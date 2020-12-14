Pornhub, Çocuk İstismarı Nedeniyle Milyonlarca Videoyu Sildi

Dünyanın en büyük yetişkin içerikli video sitesi Pornhub, bünyesinde barındırdığı milyonlarca videoyu kaldırdı. Sitenin bu hareketinin tetikleyicisi ise Mastercard ve Visa'nın siteye ödeme yapma işlemlerini askıya alması olmuştu.

Mastercard ve Visa, geçtiğimiz günlerde Pornhub'a kendi kartları üzerinden ödeme yapma işlemini askıya aldığını duyurmuştu. Bu iki dev şirketin bu hamleyi yapmasının sebebi ise dünyanın en büyük yetişkin içerikli video sitesi Pornhub'a onaylanmamış kullanıcılar tarafından yüklenen videolardı.

Pornhub'a yönelik bu eleştiriler aslında uzun süredir bulunuyordu. Ancak olayların fitilini ateşleyen şey, New York Times'ta yayınlanan bir haber oldu. Haberde, Pornhub'da erişkin olmayan çocuklara ait videoların yer aldığı aktarılmıştı.

Pornhub, onaylanmamış kullanıcıların yüklediği videoları siliyor

Şirket, yaşanan bu olaylar sonrasında onaylanmamış kullanıcılar tarafından yüklenen milyonlarca videoyu kaldırmaya başladı. Ayrıca yapılan duyuruda, video yüklemenin onaylanmış kullanıcılarla sınırlandırılacağı ifade edildi. The Verge'de yer alan habere göre bundan sonra sadece resmi içerik ortakları ve Pornhub Model Programı üyeleri tarafından video yüklenebilecek.

The Verge'ün Motherboard'dan aktardığı habere göre Pornhub, şu ana kadar 8,8 milyon videoyu kaldırdı. Sitede pazar akşamına kadar 13,5 milyon videonun yer aldığı ve bu sayının pazartesi günü itibariyle 4,7 milyona indiği ifade edildi.

Pornhub'da da YouTube'a benzer bir gelir sistemi bulunuyor. Kullanıcılar, kendi kanallarını oluşturarak kendi videolarını yüklüyorlar ve videodaki reklamlardan gelir elde ediyorlar. Bu videolar, sitedeki içeriklerin önemli bir kısmını oluşturuyor.

New York Times'da yayınlanan haberle birlikte harekete geçen Mastercard ve Visa'nın servisi kesmesi sonrası eyleme geçen Pornhub'ın bundan sonra sadece onaylı hesapların video yükleyebilmesi politikasını kalıcı hale getirip getirmeyeceğini ilerleyen yıllar gösterecek.