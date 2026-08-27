Porsche, giriş seviye yarış otomobili olarak nitelendirdiği yeni yarış otomobili 911 Challenge’ı tanıttı.

Dünyanın en büyük lüks otomobil şirketlerinden biri olan Porsche, şimdi de yarış odaklı yepyeni bir araç ile karşımıza çıktı. Firma, “giriş seviye yarış otomobili” olarak nitelendirilen yeni 911 Challenge modelini tanıttı.

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Otomotiv devinin en ulaşılabilir yarış otomobili olarak konumlandırılan model, markanın pist piramidinde 718 Cayman GT4 RS Clubsport’un yerini alıyor. Gelin otomobil tutkunlarının çok hoşuna gidecek özelliklerine ve fiyatlarına bakalım.

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Karşınızda Porsche 911 Challenge

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Yüksek maliyetli yarış otomobillerinin aksine Porsche, yedek parça ve işletim giderlerini en aza indirmek için bu araçta seri üretim 911 GT3 teknolojisinin büyük bir kısmını korumayı tercih etmiş. Bu yaklaşım sayesinde aracın dış tasarımı standart GT3 yol versiyonuna oldukça benziyor. Ayrıca yarış kimliğini öne çıkaran hızlı açılır ön kaput ve FIA onaylı yağmur ışığı gibi detaylar otomobili standart versiyonlardan ayırıyor.

İç mekanda ise ağırlık tasarrufu adına tüm halılar, döşemeler ve ses yalıtım malzemeleri tamamen sökülmüş durumda. Kabin içerisine FIA uyumlu detaylar ve altı noktalı emniyet kemerine sahip ayarlanabilir yarış koltuğu var. Ancak sürücü konforu ve adaptasyon süreci tamamen göz ardı edilmemiş. Klima sistemi dahili yangın söndürme düzenekleri ve yarışa özel fonksiyonlara sahip GT3 RS direksiyonu standart olarak geliyor.

Gücünü 4.0 litrelik altı silindirli motordan alan 911 Challenge, 508 beygir güç üretiyor. Standart GT3’ten biraz daha yüksek bir güce sahip olan bu ünite, 7 ileri PDK çift kavramalı şanzımanla eşleştirilmiş. Egzoz tarafında ise partikül filtresi barındırmayan modifiye edilmiş bir susturucu ve 110 litrelik FIA FT3 güvenlik yakıt deposu görev yapıyor.

Şasi tarafında motor sporları şartlarına uygun ayarlanabilir amortisörler ve ayarlanabilir viraj demirleri yer alıyor. Bunlar dışında ön ve arkada 380 mm'lik çelik diskli yarış frenlerinin eşlik ettiği 18 inç jantlar ve özel yarış lastikleri var. Entegre hava krikosu sistemine sahip olan araçta; ABS, çekiş kontrolü ve elektronik stabilite kontrolü gibi sürücü destek sistemleri, amatör pilotların pist yarışlarına geçişini kolaylaştırmak amacıyla kademeli olarak ayarlanabiliyor.

911 Challenge, küresel çapta düzenlenecek tek tip yarış serilerinde mücadele edebilecek. Başlangıç fiyatı ise 275 bin dolar olarak açıklandı.