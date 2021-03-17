Twitch yayıncısı olan Pelin Baynazoğlu, ya da kullanıcı adıyla Pqueen, bu akşam saat 20.00'da açacağı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ağırlayacak. Akşam yapılacak yayının tüm gelirlerinin, Ankara'yı yeşertme projesi olan Yeşilin Başkenti projesine aktarılacağı açıklandı.

Günümüzde televizyonların yerini büyük ölçüde almış olan YouTube ve Twitch gibi yayın platformlarında yayıncılar, anlık olarak milyonlarca kişiye ulaşabiliyorlar. Son zamanlarda bu platformlarda siyasilerin ve ünlü isimlerin de üyelik açtığını ve genç kitlelerin çoğunluğuna ulaşmak için yola çıktığını görüyoruz.

Bu platformlar arasında canlı olarak yayın yapılabilmesini ve anlık olarak kitlelerle iletişime geçilebilmesini sağlayan yayın ortamı Twitch'e son zamanlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılmıştı. Twitch'te kendine hesap açan Mansur Yavaş'ın Pqueen, yani Pelin Baynazoğlu isimli yayıncının yayınına konuk olacağı da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Yapılacak yayının tüm gelirleri Yeşilin Başkenti projesine aktarılacak

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Bugün akşam saat 20.00'da Pqueen'in yapacağı yayına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuk oluyor. Ünlü yayıncının Mansur Yavaş ile yapacağı yayın duyurulmasından itibaren çok büyük beklenti yarattı. Şimdi de ünlü yayıncıdan bu akşam yapılacak yayınla ilgili yepyeni bir bilgi paylaşıldı.

Mansur Yavaş, bundan 2 saat önce attığı tweet ile Ankara'yı yeşertme projesi olan Yeşilin Başkenti projesini duyurmuştu. Pqueen de Mansur Yavaş'ın attığı bu paylaşımı retweetleyerek güzel bir haber verdi. Pqueen, Mansur Yavaş'ın konuk olacağı yayının bütün gelirlerinin Yeşilin Başkenti projesine aktarılacağını anlattı.

Akşam 20.00'da başlayacağı belirtilen yayın, Pqueen'in Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.