Amazon’un Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmeti, her ay binlerce TL değerindeki oyunları kullanıcılarla buluşturuyordu. Şimdi ise nisan boyunca ücretsiz olacak oyunlar belli oldu.
Önceki aylar gibi bu ay da Prime Gaming için dolu dolu bir ay olacak. Öyle ki toplam değeri 10.400 TL’yi aşan 23 oyunun ücretsiz olarak erişilebilir olduğunu göreceğiz. Aşağıdan bu oyunların hangileri olduğuna, ne zaman geleceklerine ve fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Prime Gaming'e bu ay gelecek oyunlar
|Oyun
|Geleceği tarih
|Normal fiyatı
|Mafia III: Definitive Edition
|Şu anda erişilebilir
|29,99 dolar
|Minecraft Legends
|Şu anda erişilebilir
|23,99 dolar
|Gravity Curcuit
|Şu anda erişilebilir
|16,99 dolar
|Paleo Pines
|Şu anda erişilebilir
|29,99 dolar
|Clouds & Sheep 2
|Şu anda erişilebilir
|4,99 dolar
|DreadOut 2
|10 Nisan
|10,49 dolar
|ENDLESS Space — Definitive Edition
|10 Nisan
|8,49 dolar
|God’s Trigger
|10 Nisan
|9,99 dolar
|New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition
|10 Nisan
|9,99 dolar
|Projection: First Light
|10 Nisan
|9,99 dolar
|Faraway: Director’s Cut
|10 Nisan
|2,99 dolar
|Gloomhaven
|17 Nisan
|17,99 dolar
|The Last Spell
|17 Nisan
|12,49 dolar
|Fashion Police Squad
|17 Nisan
|10,49 dolar
|Genesis Noir
|17 Nisan
|7,99 dolar
|Blood Omen: Legacy of Kain
|17 Nisan
|3,49 dolar
|Berserk Boy
|17 Nisan
|10 dolar
|The Last Show of Mr. Chardish
|17 Nisan
|9,99 dolar
|Wild Country
|17 Nisan
|12,49 dolar
|Thief Gold
|24 Nisan
|3,49 dolar
|Troublemaker
|24 Nisan
|9,49 dolar
|Kraken Academy!!
|24 Nisan
|9,29 dolar
|Priest Simulator: Vampire Show
|24 Nisan
|10,49 dolar
Bu oyunlara erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.