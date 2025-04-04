Toplam Değeri 10.470 TL'yi Aşan 23 Oyun Prime Gaming'de Ücretsiz Oluyor!

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Amazon'un nisan boyunca Prime Gaming'e getireceği oyunlar belli oldu. Bu ay 10.470 TL'den fazla değere sahip 23 oyuna ücretsiz erişilebilecek.

Amazon’un Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmeti, her ay binlerce TL değerindeki oyunları kullanıcılarla buluşturuyordu. Şimdi ise nisan boyunca ücretsiz olacak oyunlar belli oldu.

Önceki aylar gibi bu ay da Prime Gaming için dolu dolu bir ay olacak. Öyle ki toplam değeri 10.400 TL’yi aşan 23 oyunun ücretsiz olarak erişilebilir olduğunu göreceğiz. Aşağıdan bu oyunların hangileri olduğuna, ne zaman geleceklerine ve fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Prime Gaming'e bu ay gelecek oyunlar

Oyun Geleceği tarih Normal fiyatı
 Mafia III: Definitive Edition Şu anda erişilebilir 29,99 dolar
Minecraft Legends Şu anda erişilebilir 23,99 dolar
Gravity Curcuit Şu anda erişilebilir 16,99 dolar
Paleo Pines Şu anda erişilebilir 29,99 dolar
Clouds & Sheep 2 Şu anda erişilebilir 4,99 dolar
DreadOut 2  10 Nisan 10,49 dolar
ENDLESS Space — Definitive Edition 10 Nisan 8,49 dolar
God’s Trigger 10 Nisan 9,99 dolar
New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition 10 Nisan 9,99 dolar
Projection: First Light 10 Nisan 9,99 dolar
Faraway: Director’s Cut 10 Nisan 2,99 dolar
Gloomhaven 17 Nisan 17,99 dolar
The Last Spell  17 Nisan 12,49 dolar
Fashion Police Squad 17 Nisan 10,49 dolar
Genesis Noir 17 Nisan 7,99 dolar
Blood Omen: Legacy of Kain 17 Nisan 3,49 dolar
Berserk Boy 17 Nisan 10 dolar
The Last Show of Mr. Chardish 17 Nisan 9,99 dolar
Wild Country  17 Nisan 12,49 dolar
Thief Gold 24 Nisan 3,49 dolar
Troublemaker 24 Nisan 9,49 dolar
Kraken Academy!!  24 Nisan 9,29 dolar
 Priest Simulator: Vampire Show 24 Nisan 10,49 dolar

Bu oyunlara erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 

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