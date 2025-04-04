Amazon'un nisan boyunca Prime Gaming'e getireceği oyunlar belli oldu. Bu ay 10.470 TL'den fazla değere sahip 23 oyuna ücretsiz erişilebilecek.

Amazon’un Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmeti, her ay binlerce TL değerindeki oyunları kullanıcılarla buluşturuyordu. Şimdi ise nisan boyunca ücretsiz olacak oyunlar belli oldu.

Önceki aylar gibi bu ay da Prime Gaming için dolu dolu bir ay olacak. Öyle ki toplam değeri 10.400 TL’yi aşan 23 oyunun ücretsiz olarak erişilebilir olduğunu göreceğiz. Aşağıdan bu oyunların hangileri olduğuna, ne zaman geleceklerine ve fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Prime Gaming'e bu ay gelecek oyunlar

Oyun Geleceği tarih Normal fiyatı Mafia III: Definitive Edition Şu anda erişilebilir 29,99 dolar Minecraft Legends Şu anda erişilebilir 23,99 dolar Gravity Curcuit Şu anda erişilebilir 16,99 dolar Paleo Pines Şu anda erişilebilir 29,99 dolar Clouds & Sheep 2 Şu anda erişilebilir 4,99 dolar DreadOut 2 10 Nisan 10,49 dolar ENDLESS Space — Definitive Edition 10 Nisan 8,49 dolar God’s Trigger 10 Nisan 9,99 dolar New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition 10 Nisan 9,99 dolar Projection: First Light 10 Nisan 9,99 dolar Faraway: Director’s Cut 10 Nisan 2,99 dolar Gloomhaven 17 Nisan 17,99 dolar The Last Spell 17 Nisan 12,49 dolar Fashion Police Squad 17 Nisan 10,49 dolar Genesis Noir 17 Nisan 7,99 dolar Blood Omen: Legacy of Kain 17 Nisan 3,49 dolar Berserk Boy 17 Nisan 10 dolar The Last Show of Mr. Chardish 17 Nisan 9,99 dolar Wild Country 17 Nisan 12,49 dolar Thief Gold 24 Nisan 3,49 dolar Troublemaker 24 Nisan 9,49 dolar Kraken Academy!! 24 Nisan 9,29 dolar Priest Simulator: Vampire Show 24 Nisan 10,49 dolar

Bu oyunlara erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.