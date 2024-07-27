Olimpiyatlar sadece sporun zirvesi değil aynı zamanda devasa bir ekonomik güç merkezi. Peki, bu oyunlardan nasıl milyarlarca dolar kazanılıyor? İşte olimpiyatların ardındaki ekonomi.

Her dört yılda bir dünya, en büyük spor etkinliğine tanıklık ediyor: Olimpiyatlar. Ancak bu sadece sporcuların mücadelesi değil, neden mi? Çünkü işin içinde devasa bir para döngüsü var!

İyi de olimpiyatlardan nasıl para kazanılıyor ki? Sorunun cevabını vermek için sizi şöyle aşağıya alalım.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) nasıl milyarlarca dolar elde etmeyi başarabiliyor?

Olimpiyat Oyunları'nın yönetiminden sorumlu olan IOC, yayın ve sponsorluk haklarının satışıyla milyarlarca dolar gelir elde ediyor.

Örneğin 2006 ve 2008 oyunlarından yaklaşık 4 milyar dolar, 2010 ve 2012 oyunlarından 5 milyar dolar, 2014 ve 2016 oyunlarından ise neredeyse 6 milyar dolar kazandılar. Bugün ise yayın haklarının satışı, IOC'nin toplam gelirinin neredeyse %75'ini oluşturuyor.

Yayın hakları, olimpiyatların en büyük gelir kaynağı.

Kuzey Amerika'daki yayın hakları, 1997'den beri dünyanın geri kalanından daha pahalıya satılıyor. NBC, 2000 yılından beri tüm Olimpiyatları ve 1988'den beri her Yaz Oyunlarını yayınlıyor.

2014 yılında NBC, 2032'ye kadar ABD'deki yayın haklarını güvence altına almak için 7.75 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, TV, internet ve mobil hakları kapsarken diğer medyaların açılış ve kapanış törenlerini ve atletik yarışmaları yayınlamasını da kısıtlıyor.

Olimpiyat Partner Programı, 1985'te başlatıldı ve seçkin bir grup kurumsal sponsora özel pazarlama hakları tanıdı.

Coca-Cola gibi köklü markalar yanı sıra Airbnb ve Alibaba gibi teknoloji şirketleri de bu programa dahil oldu. IOC'nin verilerine göre, üst düzey sponsorlar 2014 ve 2016 Olimpiyatları için topluca yaklaşık 1 milyar dolar ödedi.

Bu markalar, Olimpiyat logolarını kullanma hakkını elde ediyor. Ancak bu hakları almak sadece başlangıç, logoları tanıtmak için milyonlarca dolar daha harcamaları gerekiyor. Örneğin Coca-Cola, Olimpiyatlar sırasında bir sporcunun kola içmesini sağlamak için büyük miktarda yatırım yapıyor.

Peki ya Paris Olimpiyatları Fransa’ya kaça mal olacak dersiniz?

Ocak 2024'te Bloomberg ile yapılan bir röportajda oyunlar düzenleme komitesi CEO'su, Paris Olimpiyatlarının maliyet hedeflerini karşılama yolunda olduğunu belirtti.

Şehrin teklifinin merkezinde, inşaat ve bakım maliyetlerini düşük tutmak amacıyla altyapının %95'inin mevcut veya geçici olması hedeflendi. 2024 Paris Olimpiyatları için orijinal bütçe 8 milyar euro veya 8.2 milyon ABD doları olarak belirlendi.

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