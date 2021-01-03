PTT, 2019 Yılında Rekor Zarar Açıkladı

PTT, 2019 yılında tam 1 milyar 200 milyon TL zarar ederek rekor kırdı. Daha önceki iki yılda kâr açıklayan firmanın 2019 yılındaki zararıyla özkaynaklarının yarısını kaybetmiş oldu.

Zaman içerisinde e-PTT AVM, ve PTT Kargo gibi hizmetlere de başlayan PTT, 2019 yılı için rekor bir zarar açıkladı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre firma, 2019'da tam 1 milyar 200 milyon TL gibi büyük bir zarar açıkladı.

Türkiye çapında dört bin şubesi, bin acentesi ve 26 binin üzerinde çalışanı bulunan PTT, aslında 2017 ve 2018'de hiç de kötü olmayan bir performans göstermişti. Şirketin 2017 yılındaki kazancı 641 milyon 900 bin lira, 2018 yılında ise 215 milyon 700 bin lira olmuştu.

Özkaynakların neredeyse yarısı eridi

2019 yılında ise PTT, 1 milyar 200 milyon dolarlık zararıyla özkaynaklarının neredeyse yarısını kaybetti. Firmanın özkaynak sermayesi 2,75 milyar TL olarak belirlenmişti. Yaşanan zarar, özkaynakların %43,5'ine denk geliyor.

Kurumun zarar etmesindeki önemli nedenlerden biri olarak da PTT'nin önce ihale edip sonra da çeşitli nedenlerle iptal ettiği ihaleler gösterildi. Firmanın kasasından bu iptaller nedeniyle 223 milyon 926 bin TL gibi bir para boşa gitmiş oldu. Sayıştay raporu da 2018 yılındaki katılım bankası kurma kararının hayata geçirilemediğini ve danışmanlık için harcanan kaynakların da boşa gittiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Grup sözcüsü olan Atila Sertel, Sayıştay'ın 2019 yılı PTT raporundan bazı bulgu ve tespitleri açıklarken eleştirilerde de bulundu. Bahsi geçen kayıpların, 3 Ocak 2020'de görevden ayrılan eski genel müdür Kenan Bozgeyik dönemini kapsadığını ifade etti.

PTT'nin zararı tartışma yarattı

Sertel, açıklamasında "Azalan bir eğilim göstermesine rağmen 2017 ve 2018 yıllarında kar eden PTT, 2019 yılında çok büyük miktarda zarar ettirilmiş. Adeta giderayak şirketin kasası boşaltılmış." derken, "KİT Komisyonu toplantısında bu zararın tüm ayrıntılarını öğrenip hesabını soracağız.” ifadelerini kullandı.

PTT'nin 2019 yılı için yaşadığı zarar, sosyal medyada da gündem haline gelmişti. Pandemi nedeniyle kargolara olan talebin arttığını da göz önüne alırsak, 2020 yılında PTT'nin daha iyi bir performans sergilemiş olmasını bekleyebiliriz.