PUBG Mobile'ın Yeni Vikendi Haritasının Çıkış Tarihi

PUBG Mobile'a gelecek kış temalı karlı Vikendi haritasının yayınlanma tarihi ve saati belli oldu.

23 Mart 2017'deki çıkışından itibaren oldukça yol kateden PUBG, bir zamanların vazgeçilmez oyunlarından birisi haline gelmişti. Ne yazık ki PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) sahip olduğu optimizasyon eksikliği ve hileler sebebiyle birçok oyuncusunu kaybetti. Bu yılın başında markete sürülen PUBG Mobile ise mobil kullanıcıların oldukça severek oynadığı oyunlar arasında yerini aldı.

PUBG, yeni haritası Vikendi'ye yakın zamanda kavuşuyor. PUBG'nin test sunucularında halihazırda deneniyor olan kış temalı karlı Vikendi haritası; 19 Aralık tarihinde PC platformu için ve 20 Aralık tarihinde saat 02.00'da mobil platform için yayınlanıyor ancak mobil platformundaki oyuncular haritayı 24 saat sonraya yani 21 Aralık Cuma günü saat 02.00'a kadar oynayamayacak.

Mobil platformda neden böyle bir yöntem izlendiği bilinmiyor ancak kullanıcıların önce haritayı indirmesinin ve yüklemesinin, bundan 1 gün sonra oynamasının istendiği aşikâr. PUBG Mobile'ın 0.10.0 güncellemesiyle oyuna eklenecek olan karlı Vikendi haritası 21 Aralık tarihinden itibaren oyuncular tarafından oynanabilir durumda olacak.