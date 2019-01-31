PUBG'nin 25. güncellemesi, bugün itibarıyla kullanıcılara sunuldu. 7 saat süren bakımının ardından yayınlanan 9 GB'lık dev güncellemeyle oyuna yeni silahlar eklenirken, test sunucularında başarısız olan bazı özellikler de geri çekildi.

Oyun dünyasının en popüler oyunlarından PUBG'nin 25. güncellemesiyle yapılacak değişiklikler ve eklenecek özellikler bir süredir test aşamasındaydı. PUBG Corp. bugün itibarıyla 25. güncellemeyi oyuncuların kullanımına sundu. Yayınlanan güncelleme ile gelmesi beklenen Kar Bisikleti başta olmak üzere bazı eklentiler, testte başarılı olamadığı için paketten çıkarıldı. Gelin PUBG'ye gelen güncellemenin diğer detaylarına birlikte göz atalım.

1. Vikendi ve Erangel haritalarına eklenen yeni silah: Bizon (PP-19) SMG

9 mm'lik mermi kullanan Bizon (PP-19) SMG, 53 round kapasitesine sahip. Eklenen bu yeni silah ile birlikte susturucu, dürbün gibi eklentilerin tümünü ve yardımcı görüş özelliğini kullanabileceksiniz.

2. Silah kullanımında "Yardımcı Görüş" eklentisi

25. güncelleme ile gelen en önemli değişikliklerden biri de yardımcı görüş özelliği oldu. Oyuncuların hedef almasını kolaylaştıran bu eklenti, şu an için bazı silahlarda kullanılabilecek. Silahlara eklenen ikincil bir optik araç ile görüşü değiştirecek bu eklenti Alt + Sağ Tıklama kombinasyonu ile kullanılabilecek. Yardımcı görüş özelliğinin kullanılabileceği silahlar ise şunlar: Beryl M762, AKM, AUG, M416, Mutant, QBZ, SCAR-L, G36C, SLR, Mini14, Mk14, QBU, SKS, AWM, M24, Kar98k, UMP, Vector, Bizon, M249 ve S12K.

3. Vikendi'ye eklenen yeni hava durumu: Ay Işığı

Ay ve kuzey ışıkları ile aydınlatılmış yeni gece modu, 25. güncelleme ile gelen bir diğer özellik oldu.

4. Vikendi'de loot dengesi değişiklikleri

Vikendi'de kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında loot dengesinde de değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle SMG oranında azalma, AR oranında artış görüldü. 3. seviye kask ve yelekler de daha nadir hale getirildi. Mavi alan hakkında da bazı değişikliklerin yapıldığı güncellemeyle alan artık merkezden daha uzakta olacak ve daha fazla hasar verecek.

PUBG'ye gelen bu güncellemeyle oyun içindeki bazı açıkların da kapatıldığını belirtelim. PUBG'ye bu güncelleme ile gelen tüm eklentileri ve diğer güncelleme detaylarına aşağıdaki videodan da ulaşabilirsiniz.