Qualcomm CEO’su Christiano Amon, Apple’ın C1 modeminin Snapdragon X85 ile kıyaslanamayacağını ve performans farkının büyük olduğunu açıkladı.

Qualcomm, yeni nesil 5G modemi Snapdragon X85’i tanıttı. Yapay zeka destekli bu modem, hem sinyal gücünü artırıyor hem de hız konusunda iddialı. Qualcomm CEO’su Christiano Amon, Apple’ın kendi geliştirdiği C1 modemiyle kıyaslandığında arada büyük bir performans farkı olduğunu vurguluyor.

Qualcomm CEO’su Christiano Amon, Apple’ın kendi geliştirdiği C1 modemine yönelik açıklamalarda bulunarak iki şirket arasında önemli bir performans farkı olduğunu belirtti. İşte Apple'ın C1 modemine yönelik yapılan açıklamalar ile ilgili detaylar!

Snapdragon X85 ile 5G bağlantıda yeni dönem

Qualcomm'un yeni 5G modemi Snapdragon X85'in, 12,5 Gbps'ye kadar indirme hızı sunduğu açıklandı. Şirket, yapay zeka destekli teknolojilerin modemin zayıf sinyallerde bile güçlü bir bağlantı sağlayacağını vurguladı. Öte yandan, Apple’ın iPhone 16e modelinde kullanacağı C1 modeminin verimlilik açısından öne çıktığı ifade edildi. Ancak Qualcomm, performans farkının kendi lehine olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Christiano Amon, Qualcomm’un modem pazarında güçlü bir konumda olduğunu ve bu durumun önümüzdeki yıllarda da süreceğini dile getirdi. Şirketin, 2027 itibarıyla Apple’a modem tedarikini sonlandıracağı yönünde planlar yaptığı aktarıldı. Ancak Qualcomm’un, Android üreticilerinin modemlerine olan ihtiyacının devam ettiği ve bu alandaki talebin süreceği görüşünü paylaştığı belirtildi.

Apple’ın C2 modemini test etmeye başladığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Qualcomm’un ise Snapdragon X85 ve sonraki nesil modemleriyle pazar liderliğini sürdürmeyi hedeflediği ifade edildi. İlerleyen süreçte iki şirket arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceği merak edilen konular arasında yerini aldı.