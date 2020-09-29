Rangers - Galatasaray Maçı Şifresiz Kanalda Yayınlanacak

Gözler temsilcimiz Galatasaray'ın Rangers karşısında yapacağı karşılaşmayı beklerken Gençlik ve Spor Bakanı bugün sevindirici bir haber verdi. Bakan, maçın teve2 üzerinden yayınlanacağını açıkladı.

Türkiye'nin en başarılı futbol takımlarından Galatasaray, futbolun zirve noktalarından birisi olan UEFA Avrupa Ligi play-off turlarındaki ilk karşılaşmasını 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacak. Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı karşılaşma hakkında bugün tüm Galatasaray taraftarlarını ve futbol severleri sevindiren bir haber geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın Rangers takımı karşısında vereceği mücadelenin 1 Ekim günü canlı olarak şifresiz bir kanalda yayınlanacağını duyurdu. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

Maç şifresiz kanaldan yayınlanacak:

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paylaşımında 'Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak.' ifadelerine yer verdi. Kasapoğlu, son olarak Galatasaray'a başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı'nın Twitter üzerinde paylaştığı sevindirici haberinden Galatasaray Spor Kulübü, Twitter üzerinden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Bakanın paylaşımının altında pek çok futbolsever ve Galatasaray taraftarı teşekkürlerini iletti.

teve2 nasıl izlenir?

Temsilcimiz Galatasaray'ın İskoçya'da Rangers karşısında vereceği mücadeleyi teve2 üzerinden izlemek için sahip olduğunuz hizmete göre tuşlamanız gereken kanal numaraları ve frekanslar aşağıdaki şekilde: