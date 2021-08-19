Birden çok dosya ve klasörü tek bir dosya halinde saklamanızı ve transfer etmenizi sağlayan RAR dosyası, alternatifleri olmasına rağmen transfer sırasında en yaygın kullanılan dosya biçimidir. RAR dosyası nedir, nasıl açılır, şifresi nasıl kırılır ve nasıl oluşturulur gibi merak edilen tüm soruları detaylarıyla yanıtladık.

Yüzlerce dosyayı ya da onlarca klasörü transfer etmenin pek çok farklı alternatif yöntemi var. Ancak bunlar kullanıcıları ister istemez bir karmaşanın içine sürüklerler. Bu nedenle tüm bu dosya ve klasörleri tek bir dosya yani RAR dosyası haline getirmek en etkili depolama ve transfer yöntemidir. RAR dosyası ile dosya ve klasörlerinizi hem organize etmiş hem de boyutunu epey düşürmüş olursunuz.

RAR dosyası deyince akla gelen ilk yazılım ise elbette sonu gelmez deneme sürümü ile WinRAR oluyor. WinRAR da bu konuda onlarca farklı alternatif yazılımdan bir tanesi ama o kadar uzun zamandır hayatımızda ki bu ikiliyi birbirinden ayrı düşünmek mümkün olmuyor. Gelin RAR dosyası nedir, nasıl açılır, nasıl oluşturulur, şifreli dosya nasıl kırılır gibi merak edilen soruların yanıtlarına biraz daha detaylı olarak bakalım.

RAR dosyası nedir?

Roshal Archive Compressed tanımının kısaltması olan RAR dosyası, en genel tanımıyla birden çok dosya ve klasörün tek bir dosya olarak depolandığı ve sıkıştırıldığı veri alanıdır. Bir kap olarak düşünebileceğiniz bu alandaki birbirinden farklı dosya ve klasöre tek bir dosya üzerinden ulaşılır.

RAR dosyasının kullanılmasının en önemli amacı, dosya boyutunu küçültmektir. RAR dosyasına sıkıştırılan dosya ve klasörlerin boyutu, hatırı sayılır oranda düştüğü için kolayca transfer edilir. Aynı zamanda bu dosya türü şifreleme imkanı sunar. Ele geçirilse bile herkes tarafından görülmesi istenmeyen dosya ve klasörler, RAR dosyasında şifrelenerek maksimum güvenlik sağlanır.

RAR dosyası ne için kullanılır?

Artık bulut depolama hizmetleri üzerinden bile kolayca dosya transferi yapabildiğimiz bir dönemde neden hala RAR dosyası kullanılıyor sorusu kafa karıştırabilir. Haklısınız ama şöyle düşünün; elinizde belki yüzlerce fotoğraf var. Bunları tek tek bulut depolama alanına yükleyerek transfer etmek yerine tek bir RAR dosyasına dönüştürüp çok daha düzenli ve kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Bir RAR dosyasına eklediğiniz tüm klasörler ve dosyalar sıkıştırılarak saklandığı için özellikle yüksek boyutlu dosyalarda yükleme ve indirme kolaylığı sağlar. Dikkat ettiyseniz pek çok yazılım RAR dosyası halinde indirilir. Bu yazılım bir RAR dosyası olmasa belki günlerce indirmeye çalışacak ve elinize geçen karmaşık dosyalarda neyin ne olduğunu çözmeye çalışacaksınız.

RAR dosyası nasıl açılır?

Adım #1: Buradan WinRAR programını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan WinRAR programını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: RAR dosyasını indirin.

RAR dosyasını indirin. Adım #3: İndirmiş olduğunuz RAR dosya biçimi WinRAR tarafından destekleniyorsa direkt olarak açılır.

İndirmiş olduğunuz RAR dosya biçimi WinRAR tarafından destekleniyorsa direkt olarak açılır. Adım #4: İşlem tamam.

RAR dosyası açmak için üçüncü taraf bir yazılıma ihtiyacınız var. Kullanılan işletim sistemlerinde bu dosyaları açma becerisi bulunmuyor. Bu nedenle WinRAR yazılımını indirin, tüm dosya biçimlerini desteklediğinden emin olun ve kurulumu tamamlayın.

İndirmiş olduğunuz RAR dosyası, WinRAR tarafından desteklenen onlarca farklı dosya biçiminden birine aitse zaten o dosya kendiliğinden WinRAR ile açılacaktır. RAR dosyasını açtıktan sonra içindeki dosya ve klasörleri sürükleyip bırakarak dilediğiniz hedef klasöre yönlendirebilirsiniz.

RAR dosyası nasıl oluşturulur?

Adım #1: WinRAR programını indirin ve kurulumu tamamlayın.

WinRAR programını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: RAR dosyası haline getirmek istediğiniz dosya ve klasörleri seçin.

RAR dosyası haline getirmek istediğiniz dosya ve klasörleri seçin. Adım #3: Sağa tıklayın.

Sağa tıklayın. Adım #4: Arşive Ekle seçeneğine tıklayın.

Arşive Ekle seçeneğine tıklayın. Adım #5: Oluşturmak istediğiniz RAR dosyasının detaylarını belirleyin.

Oluşturmak istediğiniz RAR dosyasının detaylarını belirleyin. Adım #6: İşlem tamam.

RAR dosyası oluşturma işlemi için de yine WinRAR kullanmanızı öneriyoruz. Kurulumu tamamladıktan sonra sıkıştırmak istediğiniz dosya ve klasörleri seçerek sağa tıklayın. Arşive Ekle seçeneğine tıklayın ve dosya detaylarını belirleyin. Artık elinizde, seçmiş olduğunuz tüm o dosya ve klasörlerin çok daha düşük boyutlu bir versiyonu tek bir dosya halinde var.

Oluşturmuş olduğunuz RAR dosyasını dilediğiniz bulut depolama alanına ve harici depolama alanına aktarabilir ya da farklı platformlar üzerinden dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz RAR dosyasını indiren kullanıcılar, WinRAR ya da farklı bir RAR programını kullanarak bu dosyayı açabilir ve içindeki dosyalara ulaşabilirler.

RAR şifresi kırma işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Free RAR Password Cracker Expert programını indirin. ya da

Buradan Free RAR Password Cracker Expert programını indirin. Adım #2: Buradan Free RAR Password Recovery programını indirin.

Buradan Free RAR Password Recovery programını indirin. Adım #3: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #4: Şifreli RAR dosyasını program üzerinden açın.

Şifreli RAR dosyasını program üzerinden açın. Adım #5: Şifrenin gücüne bağlı olarak değişen bir süre sonunda dosya açılacaktır.

Şifrenin gücüne bağlı olarak değişen bir süre sonunda dosya açılacaktır. Adım #6: İşlem tamam.

RAR dosyalarının güvenlik amacıyla şifrelenebileceğini söylemiştik. Eğer söz konusu şifreyi bilmiyorsanız dosyayı açamazsınız. Şifreli RAR dosyasını bir arkadaşınızdan aldıysanız ona sorabilirsiniz. Eğer şifreli RAR dosyasını bir internet sitesinden indirdiyseniz yönetici ile iletişime geçerek şifreyi sorabilirsiniz.

Bir türlü açamadığınız şifreli RAR dosyasını siz oluşturduysanız ve şifrenizi hatırlamıyorsanız yukarıda anlattığımız yöntemi uygulayabilirsiniz. Ancak belirtmeden geçmeyelim; her iki program da şifreyi kırmak için elinden geleni yapıyor ama garanti vermiyor. Bu nedenle dosya şifrenizi önceden bir yere not almayı ihmal etmeyin.

Birden çok dosya ve klasörü sıkıştırarak saklamanızı ve transfer etmenizi sağlayan RAR dosyası nedir, nasıl açılır, nasıl oluşturulur sorularını yanıtladık ve bu dosya formatı hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık.