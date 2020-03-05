Razer'ın Şimdiye Kadarki En Hafif Oyuncu Mouse'u: Viper Mini

Razer, Viper serisi oyuncu mouse'larına bir yenisini daha ekledi. Viper Mini adlı yeni oyuncu mouse'u, küçük boyutunun yanı sıra markanın en hafif mouse'u olmasıyla öne çıkıyor.

Razer, Viper ve Viper Ultimate'in daha küçük bir versiyonu olan Viper Mini ile seriyi genişletti. Viper Mini, diğer iki modele göre daha küçük boyutlara sahip ve bu da onu Razer'ın en hafif oyuncu mouse'u yapıyor.

Viper Mini sadece 61 gram ağırlığında ve 116,8 x 75,4 x 37,8 mm boyutlarında. Buna karşılık, Viper 69 gram ağırlığında ve 126,7x57,6x37,8 mm ölçülerinde bir mouse. Viper Ultimate ise Viper ile aynı boyutlara ve 74 gram ağırlığa sahip. Razer'ın Viper Mini ile amacı, Viper serisi oyuncu mouse'larının özelliklerini daha küçük bir gövdede toplamak.

Viper Mini, abileriyle aynı çok yönlü tasarıma sahip. Optik mouse, standart düğmelerinin yanı sıra 6 programlanabilir düğme içeriyor. Razer, yeni mouse'un küçük ellere sahip oyuncular için daha hızlı ve hafif bir seçenek olacağını belirtiyor. Ayrıca Viper Mini'nin küçük boyutuna rağmen diğer modellerle aynı dayanıklılığa sahip olduğunu belirtiyor.

Viper Mini'de 8.500 DPI optik sensör var ve saniyede 300 inç'e kadar bir izleme hızı sunuyor. Mouse'ta RGB aydınlatma ve kişiselleştirilmiş ayarları doğrudan fareye kaydetmek için bir yerleşik bellek de yer alıyor. Razer, Viper Mini'yi 39,99 dolardan satışa sundu.