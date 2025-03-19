Razer, oyun test süreçlerini hızlandırmak için yapay zekâ destekli AI QA Copilot adlı hata tespit ve raporlama aracını duyurdu.

Oyun geliştirirken en büyük dertlerden biri, hataları bulup düzeltmek için harcanan onca zaman. Razer ise bu süreci hızlandırmak için yapay zekâ destekli yeni aracı AI QA Copilot’ı tanıttı.

Razer, yapay zekâ destekli yeni hata tespit aracını duyurdu. Yeni araç oyun test uzmanlarının hata raporlarını daha hızlı ve kolay hazırlamasına yardımcı olmayı hedefliyor. İşte detaylar!

Hata raporları artık manuel değil

Razer, AI QA Copilot'un oyun test sürecinde hata tespiti ve raporlama süreçlerini hızlandıracağını açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre araç, oyunlarda meydana gelen hataları, çökme sorunlarını ve performans problemlerini otomatik olarak tespit ederek detaylı raporlar oluşturuyor. Geleneksel test süreçlerinde, uzmanlar hataları manuel olarak raporlayarak ekran görüntüleri, video kayıtları ve hata günlükleri eklemek zorunda kalıyordu. Razer, yeni aracın bu işlemleri büyük ölçüde otomatikleştirdiğini ve test uzmanlarının hata tespitine daha fazla odaklanmasına olanak tanıdığını belirtti.

Razer, AI QA Copilot’un hata tespiti sürecinde ayrıntılı kayıtlar oluşturduğunu ve hata tekrarlarını belirlemeye yönelik tahminler sunduğunu açıkladı. Ancak şirket, bu sürecin tamamen yapay zekâya bırakılmadığını vurguladı. AI QA Copilot’un oluşturduğu raporların test uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğini belirten Razer, yapay zekânın zaman zaman hatalı tespitler yapabileceğini ifade etti.

Oyun geliştirme sürecinde hata tespiti ve raporlama önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Razer, AI QA Copilot’un beklendiği gibi çalışması halinde oyun stüdyolarının test süreçlerini hızlandırabileceğini ve oyunlarını daha kısa sürede piyasaya sürebileceğini açıkladı.